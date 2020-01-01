Тренды YouTube: Путин о Донбассе и Акции за Навального

В тренде - политика.

Путин выступил с посланием к Федеральному собранию - что он сказал о Донбассе

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Президент России выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором, в том числе, коснулся ситуации в Беларуси и намекнул на ассиметричные ответы на санкции.

Акции за Навального. 21 апреля

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21 апреля сторонники Алексея Навального запланировали акции в поддержку оппозиционера. Власти Москвы отказались согласовать проведение акции. Сторонники Алексея Навального решили провести акцию, не дожидаясь сбора 500 тысяч подписей в ее поддержку. В Москве задержана юрист ФБК Любовь Соболь и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

Напомним, ранее в тренды попали Лига Смеха и Повторяем уличную еду.