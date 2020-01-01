Астронавты SpaceX Crew-2 проведут более 200 научных экспериментов в космосе

Запуск запланирован на 23 апреля.

На этой неделе четверо астронавтов направляются на Международную космическую станцию, где проведут шесть месяцев, проводя исследования. За время своего шестимесячного пребывания международная команда проведет более 200 различных исследовательских работ.

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Астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Томас Песке и астронавт Японского аэрокосмического агентства (JAXA) Акихико Хошиде составляют квартет астронавтов, которые присоединятся к экипажу 65-й экспедиции, уже находящемуся на борту космической станции. 23 апреля в 12:49 по Киеву астронавты отправятся в миссию Crew-2 в орбитальную лабораторию космического корабля SpaceX Crew Dragon, и вы можете наблюдать за запуском и предстартовыми мероприятиями в прямом эфире.

Во время своего пребывания команда будет работать над сотнями экспериментов, включая новые медицинские исследования. Эти эксперименты помогут ученым здесь, на Земле, бороться с болезнями и помогут космическим агентствам по всему миру лучше понять, как космос влияет на человеческий организм, чтобы они могли лучше подготовить космонавтов к будущим более длительным космическим полетам на Луну.

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Среди исследовательских работ, которые команда будет оказывать, будет несколько экспериментов с тканевыми чипами. Биомедицинские исследователи создали небольшие системы клеток и крошечные органоиды, которые растут на тканевых чипах и имитируют действия этих клеток внутри человеческого тела.

Экипаж также протестирует новое портативное ультразвуковое устройство, предназначенное для помощи астронавтам в длительных полетах на Луну и, в конечном итоге, на Марс.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA выбрало трех астронавтов для миссии SpaceX Crew-3.