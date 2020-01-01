Получится ли помыться при помощи увлажнителей воздуха: Эксперименты

И сколько нужно для этого увлажнителей?

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У некоторых стоят дома увлажнители воздуха. Это такие штуки, которые ультразвуком испаряют воду и насыщают воздух в квартире влагой. Крайне полезная вещь для дома. Но блогеры из

Mamix Live не намерены пользоваться вещами четко по их прямому назначению.

Основой эксперимента будет то, что они попробуют помыться при помощи этих самых увлажнителей.

Напомним, ранее блогеры показали, как ведут себя предметы в кислоте.