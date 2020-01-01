Airbus создает первый самолет с охлажденным жидким водородом

Самолет с водородным охлаждением будет тратить меньше энергии.

Дальнемагистральная авиация, как и все остальное в этом мире, должна быть полностью декарбонизирована, и в гонке за нулевую эмиссию для международных авиалайнеров силовые агрегаты на жидком водороде выглядят как одна из единственно жизнеспособных возможностей.

Читай также: Airbus создает самолет, похожий на летающую тарелку

Ключевым преимуществом жидкого водорода для авиаконструкторов является его впечатляющая плотность энергии по весу, но Airbus считает, что есть серьезные возможности для изучения другого его свойства: температуры. Чтобы он оставался жидким, его необходимо хранить в криогенном режиме при -253,15 ° C, и Airbus считает, что если у вас есть такой чудовищный источник холода на борту самолета, вы также можете использовать его для своих целей.

Теория состоит в том, что жидкий водород может переохлаждать всю электрическую трансмиссию до сверхпроводящих температур, после чего сопротивление системы практически исчезает, а эффективность резко возрастает. Трансмиссия, разработанная для полного использования этого эффекта, по мнению Airbus, могла бы выполнять ту же работу при меньшем, чем половине веса, половинных электрических потерях и пониженном напряжении.

Airbus Ascend - сверхпроводящий криогенный силовой агрегат на жидком водороде Airbus

Система Ascend станет наземным подтверждением концепции, разработанной в течение следующих трех лет. Это будет силовой агрегат мощностью 500 кВт (670 л.с.) с кабелями, контроллерами, электроникой и двигателями, которые криогенно охлаждаются жидким водородом, закачиваемым по контуру из топливных баков.

Читай также: Первый гибридный электросамолет на водороде совершил полет

Если концепция сработает, как ожидалось, результат может значительно увеличить отдачу от будущих авиалайнеров Airbus на жидком водороде при радикальном снижении веса трансмиссии, а инициатива Ascend может сыграть ключевую роль в доведении водородных самолетов до паритета по дальности с обычными авиалайнерами - и даже больше.

Это, безусловно, интересный поворот в области водородной энергии, о котором мы раньше не слышали - и хотя исследования Airbus будут конкретно посвящены его использованию в электрической авиации на дальние расстояния, это заставляет нас задаться вопросом, есть ли другие приложения, в которых небольшая сверхпроводимость.

Напомним, ранее сообщалось, что