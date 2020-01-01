Мощный компьютер в облаке: Microsoft запустит сервис Cloud PC

Вы можете получить доступ к виртуальному рабочему столу Windows 10 практически с любого устройства.

Наряду со слухами о том, что Microsoft, похоже, работает над новым магазином для Windows 10, идет отчет о предполагаемой по слухам услуге Cloud PC. Согласно ZDNet , Microsoft готовится включить службу на базе Azure уже этим летом, возможно, в июне или в начале июля.

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С помощью Cloud PC вы можете получить удаленный доступ к рабочему столу Windows и использовать такое программное обеспечение, как Microsoft Office. Это может пригодиться, если вы часто переключаетесь между устройствами и хотите получить доступ к одному и тому же рабочему столу в любом месте, или если у вас недостаточно мощная система и достаточно надежное интернет-соединение. Компании также смогут настроить сотрудников на базовое оборудование и управлять своими сетями Windows 10 с помощью Cloud PC.

Сообщается, что Microsoft будет продавать эту услугу как управляемую версию Microsoft 365, по фиксированной цене за пользователя. В предыдущих отчетах предполагалось, что для Cloud PC будут разные уровни цен в зависимости от потребностей процессора, памяти и хранилища.

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Мы могли бы узнать больше об услуге Cloud PC на Build 2021. В этом году конференция разработчиков Microsoft состоится в конце мая. Если заявленные сроки запуска Cloud PC точны, сервис будет запущен непосредственно перед партнерской конференцией Microsoft Inspire, которая назначена на середину июля.

Напомним, ранее сообщалось, что роботы станут умнее человека уже через 15 лет.