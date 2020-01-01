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Мощный компьютер в облаке: Microsoft запустит сервис Cloud PC

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Вы можете получить доступ к виртуальному рабочему столу Windows 10 практически с любого устройства.
Удаленный рабочий стол будет доступен с любого устройства
Удаленный рабочий стол будет доступен с любого устройства
mobile-review.com

Наряду со слухами о том, что Microsoft, похоже, работает над новым магазином для Windows 10, идет отчет о предполагаемой по слухам услуге Cloud PC. Согласно ZDNet , Microsoft готовится включить службу на базе Azure уже этим летом, возможно, в июне или в начале июля.

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С помощью Cloud PC вы можете получить удаленный доступ к рабочему столу Windows и использовать такое программное обеспечение, как Microsoft Office. Это может пригодиться, если вы часто переключаетесь между устройствами и хотите получить доступ к одному и тому же рабочему столу в любом месте, или если у вас недостаточно мощная система и достаточно надежное интернет-соединение. Компании также смогут настроить сотрудников на базовое оборудование и управлять своими сетями Windows 10 с помощью Cloud PC.

Сообщается, что Microsoft будет продавать эту услугу как управляемую версию Microsoft 365, по фиксированной цене за пользователя. В предыдущих отчетах предполагалось, что для Cloud PC будут разные уровни цен в зависимости от потребностей процессора, памяти и хранилища.

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Мы могли бы узнать больше об услуге Cloud PC на Build 2021. В этом году конференция разработчиков Microsoft состоится в конце мая. Если заявленные сроки запуска Cloud PC точны, сервис будет запущен непосредственно перед партнерской конференцией Microsoft Inspire, которая назначена на середину июля.

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Теги: облако, компьютер, Microsoft, Cloud P
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