Тренды YouTube: Лига Смеха и Повторяем уличную еду

В тренде - ТВ-шоу и эксперименты с едой.

Лига Смеха 2021, Пятая игра 7-го сезона БИТВА ТИТАНОВ

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Тема игры - величайшие изобретения человечества. В выпуске - презентация четвертой игры 7-го сезона от Евгения Кошевого и Потапа, 30+ и Сергей Бабкин, Инародный театр абсурда Воробушек и Владимир Дантес, Винницкие и Олеся Жураковская, Титановые орешки - 2, Трио разные и ведущие и Гарик Корогодский, Ветераны Космических Войск и Сергей Бабкин.

ПОВТОРЯЕМ НЕВЕРОЯТНУЮ УЛИЧНУЮ ЕДУ СО ВСЕГО МИРА

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Блогер vanzai решил повторить невероятную уличную еду со всего мира.

Среди его рецептов - банановые чипсы из Индии, луковая роза во фритюре из США и японские сашими из ред снеппера.

Напомним, ранее в тренды попали Холостяк - 6 выпуск и Электропанк 2077: Как мы пожираем энергию.