Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренды YouTube: Лига Смеха и Повторяем уличную еду

Комментариев: 0
В тренде - ТВ-шоу и эксперименты с едой.

Лига Смеха 2021, Пятая игра 7-го сезона БИТВА ТИТАНОВ 

Читай также: Тренды YouTube: Ломаченко vs Лопес и Тимати vs Егор Крид

Тема игры - величайшие изобретения человечества. В выпуске - презентация четвертой игры 7-го сезона от Евгения Кошевого и Потапа,  30+ и Сергей Бабкин,  Инародный театр абсурда Воробушек и Владимир Дантес,  Винницкие и Олеся Жураковская,  Титановые орешки - 2,  Трио разные и ведущие и Гарик Корогодский,  Ветераны Космических Войск и Сергей Бабкин.

ПОВТОРЯЕМ НЕВЕРОЯТНУЮ УЛИЧНУЮ ЕДУ СО ВСЕГО МИРА

Читай также: Тренды YouTube: Смерть Кернеса и Wylsacom против Агата Муцениеце

Блогер vanzai решил повторить невероятную уличную еду со всего мира.

Среди его рецептов - банановые чипсы из Индии, луковая роза во фритюре из США и японские сашими из ред снеппера.

Напомним, ранее в тренды попали Холостяк - 6 выпуск и Электропанк 2077: Как мы пожираем энергию.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь