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Россия хочет построить собственную космическую станцию

Комментариев: 5
В Роскосмосе думают про выход из программы МКС.
Россия может покинуть МКС
Россия может покинуть МКС
Wikipedia.org

Более двух десятилетий Международная космическая станция (МКС) служила совместным исследовательским судном для астронавтов со всего мира. Научные эксперименты, проводимые на постоянно пилотируемых космических кораблях, рассматриваются как неотъемлемая часть будущих исследований и даже заложили основу для прорывов здесь, на Земле. Программа МКС - это больше, чем просто исследовательская лаборатория, она была провозглашена дипломатическим триумфом после окончания холодной войны для партнеров России и США, которые управляют космическими кораблями вместе с Канадой, Европой и Японией.

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Но теперь геополитика угрожает поставить эту работу под угрозу. Россия обдумывает запуск собственной орбитальной космической станции в 2025 году, поскольку обсуждает выход из программы МКС, чтобы работать в одиночку, сообщает AFP.

Согласно сообщению, опубликованному в Telegram главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, космическое агентство страны начало работу над первым основным модулем станции. Москва заявляет, что ее рассуждения основаны на возрасте МКС, но трудно игнорировать влияние недавних событий на Земле. 

"Когда мы примем решение, мы начнем переговоры с нашими партнерами о формах и условиях сотрудничества после 2024 года", - сказал Роскосмос в заявлении AFP. 

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Россия потеряла контроль над доступом к МКС в прошлом году после того, как SpaceX выполнила свою первую оперативную миссию в орбитальную лабораторию NASA. Путин также предупредил, что решение США о запуске космических сил наводит на мысль, что Белый дом рассматривает космос как "военный театр и планирует проводить там операции". Между тем критика со стороны администрации Байдена обращения России с заключенным в тюрьму Алексея Навального - и растущие опасения по поводу военного конфликта в Украине - еще больше разорвали отношения между двумя сторонами.

Россия также имеет историю действующих космических лабораторий. Ранее была построена станция "Мир", которая находилась на орбите 15 лет. А сейчас сообщается, что Россия работает с Китаем над планируемой исследовательской станцией на Луне.

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Теги: МКС, Россия, США
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  20.04.2021, 18:10
Оценка:  0
гость
ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
Сам ты Xyйло  (аноним)  20.04.2021, 18:09
Оценка:  0
Сам ты Xyйло
Моста в Крым нет, так и со станцией будет
Как там украинский сцупутник "лыблять" поживае?
гость  (аноним)  20.04.2021, 18:09
Оценка:  0
гость
НАМ, БАНДЕРО-ФАШИСТАМ, НАСРАТЬ НА ТО, ЧТО ТАМ НА ИПАНОМ КАЦАПСТАНЕ!!!
Путин-Xyйло    20.04.2021, 18:05
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Хотеть - не строить
Путин-Xyйло    20.04.2021, 18:05
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Может жвачки не хватить, - развалится!
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