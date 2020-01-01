Как сделать натрий из соды: Эксперименты

Старинный способ добычи натрия.

Читай также: Почему важно мыть руки: Эксперименты

Блогер из Огненное ТВ показал, как добывали натрий более ста лет назад. Он реконструировал старинный метод получения натрия. Это был самый первый промышленный метод добычи этого щелочного металла.

Напомним, ранее блогеры показали, как на самом деле возникает пожар.