Тренды YouTube: Холостяк - 6 выпуск и Электропанк 2077: Как мы пожираем энергию
"Холостяк": 6 выпуск
Читай также: Тренды YouTube: Шахтер - Вольфсбург и Элджей - 911
Приятный вечер окажется проверкой на характер, а на церемонии роз девушек ждет неожиданное решение Холостяка.
Кого на этот раз выгонит Тимати?
ЭЛЕКТРОПАНК 2077: Как мы ПОЖИРАЕМ ЭНЕРГИЮ? — ТОПЛЕС
Читай также: Тренды YouTube: 6 лайфхаков и MOZGI - Chica Bamboni
Энергия есть повсюду: в солнце, ветре и воде, надо только протянуть за ней руку. Но люди до сих пор копают, бурят скважины, задыхаются от дыма – и всё это ради того, чтобы сжечь ещё немного нефти или угля, питая наши гаджеты и автомобили. Почему так сложно? Когда уже наступит прекрасное будущее энергетики, где ничего не горит и не портит нам планету?
Напомним, днем ранее в тренды попали ультиматум Путина Зеленскому и Чем закончится обострение.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил