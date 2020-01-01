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Тренды YouTube: Холостяк - 6 выпуск и Электропанк 2077: Как мы пожираем энергию

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В тренде - ТВ-шоу и познавательное видео.

"Холостяк": 6 выпуск

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Приятный вечер окажется проверкой на характер, а на церемонии роз девушек ждет неожиданное решение Холостяка.

Кого на этот раз выгонит Тимати?

ЭЛЕКТРОПАНК 2077: Как мы ПОЖИРАЕМ ЭНЕРГИЮ? — ТОПЛЕС

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Энергия есть повсюду: в солнце, ветре и воде, надо только протянуть за ней руку. Но люди до сих пор копают, бурят скважины, задыхаются от дыма – и всё это ради того, чтобы сжечь ещё немного нефти или угля, питая наши гаджеты и автомобили. Почему так сложно? Когда уже наступит прекрасное будущее энергетики, где ничего не горит и не портит нам планету?

Напомним, днем ранее в тренды попали ультиматум Путина Зеленскому и Чем закончится обострение.

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Теги: тренды YouTube, видео
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