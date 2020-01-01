Сколько жидкости во влажных салфетках: Эксперименты
колько жидкости в 1500 салфетках?
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Сколько жидкости в 100 пачках влажных салфеток? Они ведь влажные и, соответственно, содержат какое-то количество жидкости в себе. А сколько именно? Результат вы узнаете в видеоролике.
Напомним, ранее блогеры показали, что растворяется в кислоте.
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