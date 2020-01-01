Астронавтов на Луну высадит космический корабль Илона Маска

SpaceX выбрана NASA для полета на Луну.

NASA готовится отправить астронавтов для исследования Луны в рамках программы Artemis, и агентство выбрало SpaceX для продолжения разработки первого коммерческого посадочного модуля человека, который безопасно доставит двух следующих американских астронавтов на поверхность Луны. По крайней мере, один из этих астронавтов войдет в историю как первая женщина на Луне. Еще одна цель программы Artemis - высадка первого цветного человека на поверхность Луны.

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Мощная ракета агентства Space Launch System запустит четырех астронавтов на борту космического корабля Orion в их многодневное путешествие на лунную орбиту. Там два члена экипажа перейдут в систему посадки человека (HLS) SpaceX для заключительного этапа своего путешествия к поверхности Луны. Примерно через неделю исследования поверхности они сядут на посадочный модуль для своего короткого путешествия обратно на орбиту, где они вернутся на Orion, прежде чем отправиться обратно на Землю.

Общая сумма присужденного контракта с фиксированной ценой и этапами составляет 2,89 миллиарда долларов.

SpaceX тесно сотрудничает с экспертами NASA в течение базового периода работы HLS, чтобы предоставить информацию о конструкции посадочного модуля и обеспечить его соответствие требованиям NASA к характеристикам и стандартам пилотируемых космических полетов. Ключевой принцип безопасных систем, эти согласованные стандарты охватывают области инженерии, безопасности, здоровья и медицинские технические области.

HLS Starship от SpaceX, предназначенный для посадки на Луну, опирается на испытанные компанией двигатели Raptor и летные традиции аппаратов Falcon и Dragon. Starship включает в себя просторную кабину и два шлюза для лунных походов космонавта. Архитектура Starship предназначена для развития до полностью многоразовой системы запуска и посадки, предназначенной для полетов на Луну, Марс и другие пункты назначения.

Напомним, ранее сообщалось, что лон Маск пообещал посадить ракету на Луну в 2022 году.