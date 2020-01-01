В чем секрет тени: Эксперименты
Что такое тень и какие удивительные эксперименты можно с ней делать.
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Как тени тянутся друг к другу? Где они наиболее плотные? И как можно увидеть прозрачный газ? На эти вопросы ответит Алексей Иванченко – инженер-конструктор, изобретатель, постановщик шоу в жанре sciencetainment и член ассоциации каскадеров.
И не просто расскажет, а покажет в виде экспериментов, которые вы можете повторить в домашних условиях.
Напомним, ранее блогеры показали, как сделать самый черный цвет в мире.
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