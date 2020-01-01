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Google запатентовал складные устройства будущего

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Это может быть как смартфон, так и нетбук.
Google запатентовал складное устройство
Google запатентовал складное устройство
lifehacker.ru

Xiaomi недавно пополнила ряды немногих OEM-производителей, таких как Huawei и Samsung, которые производят складные устройства. Новый патент показал, что даже Google работает над собственными складными устройствами, которые появятся в будущем.

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Согласно отчету PatentlyApple, гигант поисковых систем подал патент, демонстрирующий их интерес к складным устройствам. Компания подала патент в Патентное ведомство США, который был опубликован под названием "Шарнирный механизм от Gear Set со слайдером для складного устройства отображения". Это означает, что рассматриваемое устройство может быть складным смартфоном, планшетом или даже нетбуком. В патенте бренд подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются современные складные устройства, и заявляет, что его патент предлагает решение.

Патент Google
Патент Google
patentlyapple.com

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Патент Google сначала подчеркивает недостатки обычных шарнирных механизмов и их проблемы. После этого компания предлагает собственное решение, в котором устройство может "включать узел петли, имеющий механизм ползуна и набор шестерен. Механизм ползуна и набор шестерен работают, чтобы преобразовать вращательное движение в поступательное движение одного из первого или второго корпуса".

Проще говоря, новый шарнирный механизм может передавать вращательное движение гибкого устройства и допускать изгибы без каких-либо повреждений или поломок. К сожалению, это пока всего лишь патент. Хотя это подразумевает, что команда инженеров Google работает над устройством, еще слишком рано предлагать что-либо конкретное.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустила сервис платной подписки на игры.

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Теги: Google, складной смартфон
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