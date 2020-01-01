Видео дня: Жуткий глаз заменил веб-камеру

Такая камера - часть эксперимента по влиянию электроники на повседневную жизнь.

Нам легко забыть, что наши компьютеры оснащены "электронными глазами", потенциально наблюдающими за нами все время. Сейчас ученые изучают динамику отношений с помощью жуткой, но полностью функциональной веб-камеры, похожей на человеческий глаз.

Устройство, известное как Eyecam, было разработано группой из немецкого Саарландского университета во главе с докторантом Марком Тейсье. Это часть более крупного проекта InteractiveSkin, финансируемого ЕС, который направлен на разработку носимых на теле электронных интерфейсов.

Камера Eyecam состоит из полимерного корпуса, напечатанного на 3D-принтере, пигментированной силиконовой кожи, брови, сделанной из имплантатов человеческого волоса, искусственного глазного яблока и, конечно же, электронных компонентов. Среди последних - микрокомпьютер Raspberry Pi Zero, крошечная видеокамера 720p / 60fps внутри глазного яблока и шесть серводвигателей. Эти моторы поворачивают глаз вперед и назад, когда камера визуально отслеживает пользователя, плюс они периодически моргают веками и приподнимают бровь.

Как устроен глаз Марк Тейсье

Все это подключается к USB-порту главного компьютера, который просто распознает устройство как веб-камеру.

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Возможно, периферийные устройства, такие как Eyecam, однажды смогут повысить интерактивность человека и компьютера, выражая эмоции или отражая собственное состояние пользователя. Если, например, устройство обнаруживало, что пользователь выглядит усталым, оно могло также сделать глаза опущенными и утомленными. Однако по большей части он не предназначен для представления будущего коммерческого продукта.

"Цель нашего проекта не в том, чтобы разработать "лучший" дизайн камер, а в том, чтобы вызвать дискуссию", - говорит Тейсье. "Мы хотим привлечь внимание к тому факту, что каждый день нас окружают сенсорные устройства. Это поднимает вопрос, как это влияет на нас".

Документ по проекту, который будет представлен в следующем месяце на онлайн-конференции ACM по человеческому фактору в вычислительных системах, уже доступен онлайн . Кроме того, мастера, заинтересованные в создании собственной камеры Eyecam, могут загрузить планы с открытым исходным кодом .

Вы можете увидеть Eyecam в довольно тревожном действии на видео ниже.

Напомним, ранее сообщалось, что первый в мире трехмерный бионический глаз даст зрение Супермена.