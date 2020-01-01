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Apple и Facebook зарегистрировали торговые марки в Украине

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Теперь слова Эппл, Яблоко и Oculus - торговые марки.
Компании зарегистрировали названия
Компании зарегистрировали названия
facebook.com

14 апреля на сайте Укрпатента появились новые торговые марки, которые принадлежат компаниям Apple и Facebook. Внимание на это обратила Алина Сероштан-Татаринова в Facebook.

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"Apple решил, что с нашими людьми просто ТМ Apple мало и зарегистрировал вариации", - пишется в сообщении.

Ранее стало известно, что Apple готовится к открытию украинского представительства. Только непонятно, почему компания решила зарегистрировать в Украине именно русскоязычные названия - Яблоко и Эппл, а не Яблуко и Еппл. Известно лишь, что заявку на регистрацию подали еще в 2017 году. Возможно, Apple просто заняла эти названия, чтобы другие не смогли ими пользоваться.

Что касается торговой марки Facebook, соцсеть зарегистрировала название Oculus. Скорей всего компания хочет начать продажу шлемов виртуальной реальности в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запретил слово «память» в Украине.

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Теги: Apple, Украина, Facebook
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