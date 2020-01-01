Meizu начнет продавать iPhone в собственных магазинах

Это первый случай в мире, когда фирменный магазин решил продавать чужую продукцию.

Meizu объявила, что "iPhone, который так же безопасен, как серия Meizu 18", будет доступен для продажи в торговом центре Meizu Mall.

Meizu заявила, что в области защищенных мобильных телефонов iPhone является одновременно и конкурентом, и другом.

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Это первый раз, когда производители Android начали продавать iPhone в собственных магазинах, но не первый случай, когда Meizu 18 поддерживает отношения с iPhone.

Не так давно Meizu запустила мероприятие по обмену iPhone на свой флагман Meizu 18. Во время мероприятия потребители могут получить специальную субсидию в размере до 4000 юаней (600 долларов) на обмен iPhone. В то же время они также могут получить POP2. беспроводные гарнитуры и 12 беспроцентных периодов.

10 апреля Meizu объявила, что искренне предлагает пользователям iPhone испытать безопасный и чистый полнокровный флагман Meizu 18 за 0 юаней.

В Meizu сказали, что если вы являетесь пользователем iPhone и имеете предпочтение к флагманам с маленьким экраном и в то же время уделяете большое внимание конфиденциальности и безопасности, то вы можете поучаствовать в пробной версии за 0 юаней.

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Судя по публичности Meizu, на этот раз основное внимание по-прежнему уделяется безопасности и конфиденциальности Meizu 18, с отсутствующей рекламой, без предустановленных сторонних приложений и срабатывающих операций. Официально он назван мобильным телефоном "три нуля".

Кроме того, Meizu 18 также запустил ряд функций для защиты конфиденциальности пользователей, в том числе четыре основных программы конфиденциальности, которые могут полностью скрыть каждое мобильное приложение. Все они находятся под контролем пользователей, чтобы лучше защитить конфиденциальность пользователей.

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu представила первый смартфон без отверстий.