Миллионы тонн ядерных сточных вод из Фукусимы будут сброшены в море

В воде содержится больше радиоактивных материалов, чем заявили ранее руководители завода.

Правительство Японии объявило во вторник (13 апреля), что через два года оно сбросит более миллиона тонн загрязненных сточных вод с атомной электростанции Фукусима в Тихий океан.

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Примерно 1,13 миллиона тонн воды накопилось вокруг АЭС “Фукусима-дайити“ на северо-востоке Японии с 2011 года после землетрясения магнитудой 9,0 и вызванного им цунами, разрушившего регион. По данным NPR, в результате двойной катастрофы погибло почти 20 000 человек и вышло из строя три из шести реакторов станции, что привело к самой страшной ядерной катастрофе со времен Чернобыля.

По данным The New York Times, чтобы не допустить расплавления оставшихся активных зон реактора, официальные лица Токийской электроэнергетической компании (TEPCO) ежедневно прокачивают через объект около 180 тонн охлаждающей воды . Эти загрязненные сточные воды хранятся в более чем 1000 огромных резервуарах на месте и автоматически фильтруются для удаления большей части радиоактивных материалов, за исключением трития - радиоактивного изотопа водорода, который считается опасным для здоровья человека в больших количествах, по данным некоммерческой организации Health Physics. Общество .

Теперь, спустя 10 лет после катастрофы, у TEPCO не хватает места для хранения сточных вод. План утилизации, который был одобрен на заседании правительства во вторник, предусматривает постепенный сброс сточных вод в Тихий океан, скорее всего, в течение нескольких десятилетий.

По данным Times, атомные станции по всему миру регулярно сбрасывают в море воду, содержащую небольшое количество трития, а представитель Госдепартамента США назвал этот план «в соответствии с общепринятыми стандартами ядерной безопасности». Однако против этого плана выступили граждане как Японии, так и соседних стран.

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Одна большая проблема заключается в том, что заявления TEPCO о безопасности воды могут быть ошибочными. Исследование, опубликованное в журнале Science в августе 2020 года, обнаружило следы нескольких других радиоактивных изотопов в сточных водах Фукусимы, многие из которых распадаются гораздо дольше, чем тритий.

Часть этого радиоактивного материала, возможно, уже попала в местную дикую природу; В феврале японские СМИ сообщили, что поставки морского окуня были приостановлены после того, как в пробе, выловленной недалеко от Фукусимы, было обнаружено небезопасное содержание радиоактивного цезия .

Местные рыбаки особенно обеспокоены тем, что сброс сточных вод Фукусимы в море может негативно повлиять на их промышленность, которая уже значительно пострадала из-за ядерной катастрофы. Согласно NPR, уловы рыбы в этом районе составляют всего 17,5% от уровня, существовавшего до стихийного бедствия, и рыбаки опасаются, что их работа станет “невозможной“, если правительство приступит к запланированному сбросу сточных вод.

Через несколько часов после объявления плана протестующие собрались у правительственных зданий в Токио и Фукусиме. Официальные представители правительств Китая и Южной Кореи также осудили это решение.

Напомним, ранее сообщалось, что возле Фукусимы выловили радиоактивную рыбу.