Что могут мышцы из воздуха: Эксперименты
Мощнее ли они мышц из воды?
Читай также: Эксперимент с винтовкой и бруском
Сегодня мы посмотрим что могут мышцы из воздуха! Что вообще за мышцы из воздуха? Пневматика. Блогер SuperCrastan ранее делал несколько мощных устройств, в основу которых вошли пневмоцилиндры, например, молоток Гомера Симпсона. Сегодня он покажет, что может "рука", оснащенная пневматическим цилиндром, сравнит мышцы из воздуха с мышцами из воды и много чего другого.
Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если бросить натрий в кокос.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил