Что могут мышцы из воздуха: Эксперименты

Мощнее ли они мышц из воды?

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Сегодня мы посмотрим что могут мышцы из воздуха! Что вообще за мышцы из воздуха? Пневматика. Блогер SuperCrastan ранее делал несколько мощных устройств, в основу которых вошли пневмоцилиндры, например, молоток Гомера Симпсона. Сегодня он покажет, что может "рука", оснащенная пневматическим цилиндром, сравнит мышцы из воздуха с мышцами из воды и много чего другого.

Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если бросить натрий в кокос.