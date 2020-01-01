iPhone лишится выемки над экраном только в 2023 году

Apple, очевидно, планирует внедрить новую технологию отображения в свою линейку iPhone 2023 года. Согласно новому отчету, компания включит системы Under Display Face ID в свою будущую линейку iPhone.

Согласно отчету MacRumors, известный аналитик Apple Минг-Чи Куо сообщил, что в грядущей линейке iPhone 2023 будет представлена ​​новая технология, которая устранит необходимость в выемке на смартфонах компании. Куо заявляет, что новые системы Face ID под дисплеем дебютируют вместе с новым перископическим телеобъективом в 2023 году. Аналитик полагает, что гигант из Купертино откажется от дизайна с выемкой в ​​пользу дизайна фиксатора по крайней мере для некоторых из своей линейки iPhone 2022 года.

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Face ID впервые появился на iPhone X, а выемка в основном служила для размещения системы камер TrueDepth. Примечательно, что мы сообщали, что компания также выпустила свой iPhone 14 с 48-мегапиксельным сенсором камеры . Теперь Куо заявляет, что по крайней мере одна из моделей iPhone высокого класса в 2023 году будет содержать датчик отпечатков пальцев под дисплеем без выемки и полностью передний экран. Однако аналитик не упомянул, будут ли на одном устройстве предлагаться Face ID и Touch ID под дисплеем или эти функции будут эксклюзивными для моделей более высокого класса.

Для тех, кто не знает, по слухам, компания уже некоторое время использует сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Хотя, возможно, это одно из первых упоминаний производителя iPhone, предлагающего систему распознавания лиц под дисплеем. С технологической точки зрения потребуются более продвинутые системы для создания Face ID под дисплеем, учитывая, что система камеры TrueDepth должна иметь возможность читать и распознавать лица через пиксели на дисплее без каких-либо искажений.

Напомним, ранее сообщалось, что владельцы iPhone подали в суд на Apple за замедление телефонов.