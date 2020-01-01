Хакеры лишили голландцев сыра

Атака программ-вымогателей на компанию Bakker Logistiek, занимающуюся складированием и транспортировкой, вызвала нехватку сыра в голландских супермаркетах.

Bakker Logistiek - один из крупнейших поставщиков логистических услуг в Нидерландах, предлагающий складирование с кондиционированием воздуха и транспортировку продуктов питания для голландских супермаркетов.

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На прошлой неделе компания Bakker Logistiek подверглась атаке программы-вымогателя, которая зашифровала устройства в их сети и нарушила операции по транспортировке и доставке еды.

"Мы больше не могли получать заказы от клиентов", - сказал директор Bakker Тун Верховен. "А на наших складах мы больше не знали, где находятся продукты. Это очень большие склады, вы не просто ищете поддон. Мы также больше не могли планировать наши перевозки. У нас есть сотни грузовиков, что не было сделано вручную либо".

Этот сбой привел к нехватке некоторых продуктов питания, особенно сыра, в крупнейшей сети супермаркетов Нидерландов Albert Heijn.

Дефицит побудил Albert Heijn разместить на своем веб-сайте уведомление, предупреждающее покупателей об ограниченной доступности фасованного сыра.

"Из-за технической неисправности, существует ограниченная доступность на расфасованный сыр. Поставщик логистических услуг работает, чтобы решить проблему как можно быстрее и быстро восстановить доступность. Приносим извинения за неудобства", - разместили сообщение на сайте.

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Компания Bakker Logistiek заявила, что может восстановить поврежденные системы из резервных копий, и начала согласовывать действия с клиентами, чтобы снова начать поставки.

Неизвестно, какая банда вымогателей нацелилась на Bakker Logistiek, но Верховен сообщил, что они предполагают, что злоумышленники получили доступ к их системам через недавно обнаруженные уязвимости Microsoft Exchange ProxyLogon.

Bakker Logistiek - не первый оператор складских помещений, подвергшийся атаке с использованием программ-вымогателей.

В ноябре глобальный оператор складов с контролируемой температурой Americold подвергся атаке с использованием программ-вымогателей, которые затронули телефонные системы, электронную почту, управление запасами и выполнение заказов.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры украли данные у целой страны.