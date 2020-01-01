Apple разослала приглашения на онлайн-мероприятие

Презентация новых продуктов пройдет 20 апреля.

Apple объявила о первом мероприятии Apple в этом году, и оно будет полностью виртуальным. На этом мероприятии Apple, вероятно, анонсирует новые модели iPad Pro, AirTags и многое другое. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире из Apple Park, начиная с 21:00 по киевскому времени.

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После проведения трех специальных мероприятий за три месяца прошлой осенью (сентябрь, октябрь и ноябрь) апрельское мероприятие станет первым мероприятием Apple в 2021 году. Мероприятие снова будет проводиться удаленно из-за продолжающейся пандемии COVID-19.

Это продолжает тенденцию Apple по весенним событиям. В 2019 году Apple провела мероприятие в Театре Стива Джобса, чтобы представить новые инициативы в области услуг, такие как Apple Card, Apple Arcade и Apple TV +. В прошлом году Apple не проводила мартовское мероприятие из-за пандемии, но анонсировала выпуск новых iPad Pro, Magic Keyboard и MacBook Air через пресс-релизы в марте, а затем iPhone SE второго поколения в пресс-релизе в апреле.

Апрельское мероприятие Apple будет транслироваться в прямом эфире на веб-сайте Apple, в приложении Apple TV и на YouTube. У нас будет более подробная информация об этом процессе, в том числе инструкции о том, как смотреть, когда наступит день мероприятия.

Есть несколько вариантов того, что Apple могла бы приготовить для своего апрельского мероприятия в этом году. В частности, мы ожидаем, что Apple обновит линейку iPad Pro, добавив технологию мини-светодиодных дисплеев в 12,9-дюймовую модель и новые процессоры в обе модели.

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Помимо нового iPad Pro, Apple, по слухам, также работает над новыми AirPods, включая AirPods 3 и AirPods Pro 2. Ходят слухи об обновлении Apple TV, но неясно, коснется ли оно апрельского мероприятия.

Apple также находится в процессе перехода линейки Mac на процессоры Apple Silicon. Хотя появление новых 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей MacBook Pro не ожидается раньше второй половины года, есть вероятность, что новый iMac будет представлен во время апрельского мероприятия. Apple недавно прекратила выпуск iMac Pro, в то время как несколько 21,5-дюймовых моделей iMac в настоящее время также заказаны обратно или полностью недоступны.

Наконец, апрельское мероприятие может стать долгожданным дебютом Apple AirTags. Ходят слухи об этих трекерах предметов уже два года, и в настоящее время предполагается, что они будут запланированы на эту весну.

Напомним, ранее сообщалось, что Siri рассекретила дату следующей презентации Apple.