Император Марса: Илон Маск придумал себе новое звание

К титулу технокороля добавился еще один.

В прошлом месяце Маск провозгласил себя технокоролем Теслы, что по большей части бессмысленно. Теперь миллиардер добавил фразу "Император Марса" в свою биографию в Twitter.

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Что характерно, похоже, что ничего особенного не побудило к смене биографии. Также немного неясно, что он имеет в виду. "Император" - это термин, который обычно относится к главнокомандующему древних римлян.

Маск предполагает, что он берет военный контроль над Красной планетой? Объявит ли его космическая компания военное положение?

Биография также может быть отсылкой к популярному боевику 2015 года "Безумный Макс: Дорога ярости", в котором Шарлиз Терон сыграла Императора Фуриосы, водителя из постапокалиптической Австралии.

Возможно, объяснение проще, чем это. Амбиции Маска в отношении Starship от SpaceX заоблачные, и Маск предполагает, что тысяча из них однажды позволит нам закрепиться на Марсе.

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В конце концов, с годами мы научились не принимать выходки Маска за чистую монету. Есть большая вероятность, что новая и улучшенная биография Маска в Твиттере - это лишь попытка добиться упоминаний в соцсети.

К тому же Маску еще рано объявлять себя императором Марса. Прототипы марсианской ракеты его компании еще предстоит запустить на орбиту - или даже приземлиться, не взорвавшись.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск назвал сроки покорения Марса.