В аэропорту Гонконга загорелся груз со смартфонами

Телефоны загорелись прямо на взлетной полосе.

После серьезного пожара на выходных компания Hong Kong Air Cargo запретила перевозки от двух местных авиагрузовых компаний, а также полностью запретила мобильные телефоны Vivo.

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Авиакомпания сообщила клиентам, что больше не будет принимать грузы от Cargo Link Logistics HK и Sky Pacific Logistics HK с немедленным вступлением в силу и до дальнейшего уведомления.

Изображения пожара в аэропорту Гонконга были опубликованы в приложении What's App. Груз включал в себя партию смартфонов и аксессуаров Vivo китайского производства, которые должны были быть отправлены в Бангкок. Как сообщается, это были модели Y20.

Телефоны были загружены на три поддона, и все они загорелись, и, как сообщается, аварийным службам потребовалось около 40 минут, чтобы потушить пожар. Источники сообщили местным СМИ, что, хотя работа аэропорта не пострадала, было повреждено пространство 24 на 12 метров на взлетно-посадочной полосе.

Телефоны Vivo производятся в провинции Гуандун, но недавно компания вышла на индийский рынок и также производит там телефоны.

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Vivo была основана в 2009 году и с тех пор распространила свое присутствие по всей Азии. В октябре было объявлено о выходе на европейский рынок.

Ранее было как минимум одно заявление о взрыве телефона Vivo, но самый большой скандал с участием компании произошел в прошлом году, когда индийская полиция обнаружила более 13 500 телефонов Vivo с одним и тем же номером IMEI - 15-значным кодом, который должен быть уникальным для каждого телефона.