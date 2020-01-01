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Как вырастить съедобную микрозелень дома за 6 дней: Эксперименты

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Это настоящая витаминная бомба.

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Блогер Alex Boyko на собственном опыте показал, как вырастить микрозелень в домашних условиях всего за шесть дней.

Она растет очень быстро и буквально через неделю можно собирать урожай. Как ее вырастить на подоконнике, что для этого нужно и какая эта микрозелень на вкус.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.

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Теги: эксперименты, видео
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