Как вырастить съедобную микрозелень дома за 6 дней: Эксперименты
Это настоящая витаминная бомба.
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Блогер Alex Boyko на собственном опыте показал, как вырастить микрозелень в домашних условиях всего за шесть дней.
Она растет очень быстро и буквально через неделю можно собирать урожай. Как ее вырастить на подоконнике, что для этого нужно и какая эта микрозелень на вкус.
Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.
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