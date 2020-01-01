Siri рассекретила дату следующей презентации Apple

Предполагается, что на ней покажут новые iPad.

Похоже, что Siri рассказала о следующем мероприятии Apple. MacRumors был первым, кто сообщил, что при запросе голосового помощника "Когда будет следующее мероприятие Apple", Siri отвечает "20 апреля". Другие СМИ также проверили этот ответ, но так происходит только на устройстве, связанном с Apple ID в США. Apple обычно объявляет о своих мероприятиях с приглашениями, рассылаемыми за неделю, то есть новости должны стать официальными на этой неделе.

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"Специальное мероприятие состоится во вторник, 20 апреля, в Apple Park в Купертино, Калифорния. Вы можете получить все подробности на Apple.com", - говорит Сири. Нажав на ссылку, вы попадете на стандартную целевую страницу Apple Event, где запуск не указан. Кажется странным, что в ответе утверждается, что событие происходит в Купертино, поскольку это почти наверняка будет еще одним из заранее записанных событий Apple онлайн.

Само сообщение не дает никаких намеков на то, что Apple, возможно, планирует объявить на мероприятии. Однако недавние слухи указывают, по крайней мере, на новые модели iPad Pro. Bloomberg недавно сообщил, что новые iPad Pro дебютируют в апреле. Сообщается, что 12,9-дюймовый iPad Pro станет первым устройством Apple с мини-светодиодным экраном, что позволит ему обеспечивать высокую контрастность без риска выгорания, связанного с OLED-дисплеями. Отчеты показывают, что новых iPad Pro может не хватить из-за производственных проблем, с которыми Apple сталкивается при использовании светодиодных дисплеев Mini. Другие, по слухам, обновления iPad Pro включают в себя новые процессоры с такой же мощностью, что и чип M1, установленный в последних MacBook от Apple, улучшенные камеры и порты USB-C с более высокой скоростью передачи данных.

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Ходят слухи, что Apple также близка к запуску AirTags. Устройства отслеживания местоположения, которые должны позволить пользователям отслеживать предметы с помощью программного обеспечения Apple Find My, должны были появиться в прошлом году, но в конечном итоге так и не появились. Поскольку Apple недавно открыла свою сеть Find My для отслеживания предметов от сторонних компаний, теперь готовится почва для запуска собственных физических трекеров.

Если Siri не лжет, приглашения должны прийти в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что Siri удалось взломать ультразвуком.