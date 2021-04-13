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Илон Маск хочет вмонтировать чип человеку в голову уже в этом году

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Чип уже испытали на свиньях и обезьянах.
Чип Neuralink
Чип Neuralink
Neuralink

На прошлой неделе генеральный директор Tesla Илон Маск  выпустил видео,  показывающее, как его компания Neuralink - компания, занимающаяся компьютерным интерфейсом, - продвинула свои технологии до такой степени, что чип может позволить обезьяне играть в видеоигры с помощью своего разума.

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Neuralink может перейти от работы на обезьянах к испытаниям на людях в течение года, если стартап выполнит предыдущий прогноз Маска. В феврале он сказал, что компания планирует начать испытания на людях к концу года после первого упоминания о его работе с обезьяньими имплантатами.

В то время генеральный директор сообщил график в ответ на запрос другого пользователя присоединиться к испытаниям продукта на людях, который предназначен для имплантации искусственного интеллекта в человеческий мозг, а также для потенциального лечения неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

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Маск в прошлом делал аналогичные заявления о своем проекте, который был запущен в 2016 году. В 2019 году он сказал, что к концу 2020 года он будет тестироваться на людях.

В последнее время о проекте очень много информации. Перед недавним выпуском видео в Twitter  Маск появился в социальной сети Clubhouse и еще в феврале предоставил несколько дополнительных обновлений Neuralink.

Во время посещения Clubhouse Маск подробно рассказал, как компания внедрила чип в мозг обезьяны, и рассказал о том, как она может играть в  видеоигры, используя только свой разум .

Neuralink проверила чипы на других животных. В прошлом году  компания имплантировала мозговой чип искусственного интеллекта свинье.

Чип-имплантаты могут считывать и записывать активность мозга. Маск утверждает, что интерфейс мозг-машина может делать что угодно, от лечения паралича до наделения людей телепатическими способностями, называя устройство "Fitbit в вашем черепе".

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск похвастался преимуществом чипирования.

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Теги: Neuralink, чип, Илон Маск
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
mercvxzzse    13.04.2021, 10:39
Оценка:  -22
mercvxzzse
Илон,наглядно продемонстрируй этот чип в действии,затусуй его себе.
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