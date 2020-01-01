В Сети собирают деньги на аккордную клавиатуру

На ней можно набирать слова сочетанием клавиш.

Как отмечают люди из технологического стартапа CharaChorder, мы думаем словами, а не буквами ... так почему же нам нужно медленно печатать слова по одной букве за раз? Вот тут-то и пригодится их новая клавиатура, поскольку она использует группы клавиш для мгновенного создания целых слов.

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Устройство известно как CharaChorder Lite, чтобы отличать его от ранее выпущенного компанией CharaChorder. Точно так же разработанный, чтобы помочь пользователям печатать намного быстрее, последний гаджет совсем не похож на клавиатуру, он состоит из двух соединенных модулей, покрытых трехмерными переключателями.

Напротив, CharaChorder Lite выглядит так же, как обычная клавиатура, и фактически может использоваться как единое целое - пользователи вводят слова по одной букве за раз. Что отличает его от других, так это то, что, одновременно нажимая три или четыре клавиши, пользователи могут мгновенно вводить целые часто используемые слова.

Излишне говорить, что разные слова создаются нажатием разных комбинаций клавиш. Эти комбинации называются аккордами, и пользователи могут создавать свои собственные, если тысячи аккордов, включенных в систему, недостаточны.

Сообщается, что устройство совместимо с операционными системами Mac, Windows, iOS, Android и Linux. А поскольку вся обработка происходит внутри самой клавиатуры, на компьютер или планшет пользователя не нужно устанавливать никакого специального программного обеспечения. Учебное программное обеспечение в настоящее время доступно только для Windows, хотя кроссплатформенная версия находится в разработке.

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В конечном итоге дизайнеры надеются повысить скорость набора текста пользователями со средней примерно 40 слов в минуту до более 250 слов в минуту.

Если вам интересно, CharaChorder Lite в настоящее время является предметом кампании Kickstarter, где залог в 99 долларов США даст вам один - при условии, что он дойдет до производства, то есть. Планируемая розничная цена - 299 долларов.

Это продемонстрировано в следующем видео.

Напомним, ранее сообщалось, что портативная батарея набрала на Kickstarter 1 млн долларов за час.