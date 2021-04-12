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Как собака отреагирует на собаку-робота: Эксперименты

Комментариев: 1
Испугается ли собака робота?

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Что мы знаем о собаках? Это достаточно смышленые друзья человека. Их можно дрессировать, играть с ними, бегать. И еще они бывают очень смешными. Особенно бывает забавно посмотреть на их реакцию на что-то новое.

Вообще, в принципе, все животные могут забавно отреагировать на какой-то необычный и новый для них объект или непривычные условия И блогеры решили проверить, как настоящая собака отреагирует на другую собаку… Но роботизированную.

Напомним, ранее блогеры показали, как отреагирует курица на зеркальный лабиринт.

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  12.04.2021, 16:28
Оценка:  0
гость
Про собак в космосе в радиационных поясах Земли и вернувшихся на Землю Уголька и Ветерка спустя22дня. Пребывание на орбите сильно ослабило их,животные были худыми, быстро уставали.Из-за космической радиации их шерсть вылезала клочьями
А вот амеры с Луны вернулись свежачком
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