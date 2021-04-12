Как собака отреагирует на собаку-робота: Эксперименты

Испугается ли собака робота?

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Что мы знаем о собаках? Это достаточно смышленые друзья человека. Их можно дрессировать, играть с ними, бегать. И еще они бывают очень смешными. Особенно бывает забавно посмотреть на их реакцию на что-то новое.

Вообще, в принципе, все животные могут забавно отреагировать на какой-то необычный и новый для них объект или непривычные условия И блогеры решили проверить, как настоящая собака отреагирует на другую собаку… Но роботизированную.

Напомним, ранее блогеры показали, как отреагирует курица на зеркальный лабиринт.