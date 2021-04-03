Тренды YouTube: Войска на границе и Выдержит ли хата сразу двоих пап

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Войска на границе: как и когда Россия может атаковать Украину?

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Выдержит ли хата сразу двоих пап? Часть 1

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Не пропустите уникальную программу Хата на тата 10 сезон 3 выпуск от 03.04.2021, в которой на хозяйстве останутся сразу два папы. Максим Стамов и Александр Андрющенко привыкли жить в свое удовольствие, ведь нашли себе замечательную прислугу – жен. С утра до ночи Люба и Алла занимаются хозяйством, убирают, готовят и воспитывают восьмерых детей. Однако, на помощь мужей им рассчитывать не стоит, ведь у них есть дела поважнее – в игры на смартфоне играть, диван охранять. Не хватает родительского внимания и детям. Максиму и Александру неинтересно проводить время с малышами и заниматься их развитием. Но в проекте Хата на тата все изменится. Люба и Алла поедут в долгожданный отпуск, а мужчины останутся один на один с графиком жен. Что из этого получится?

Напомним, ранее в тренды попали Как просвещение может менять провинцию и Павел Воля х Сергей Детков.