NASA отложило запуск марсианского вертолета

Полет перенесли минимум на три дня.

10 апреля NASA объявило, что откладывает первую попытку полета вертолета Ingenuity на Марсе как минимум на три дня после обнаружения проблемы во время заключительных предполетных испытаний.

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В кратком заявлении NASA сообщило, что последовательность команд для испытания роторов транспортного средства 9 апреля, во время которого они будут раскручиваться до полной скорости, закончилась раньше, когда истек срок таймера. Этот таймер контролирует последовательность команд и предотвращает продолжение теста в случае возникновения проблемы.

NASA не уточняло конкретную проблему, из-за которой испытание было прервано, кроме того, что это произошло, когда бортовой компьютер 1,8-килограммового вертолета пытался перейти из "предполетного" в "полетный" режим. Инженеры миссии перенесут испытание, как только они оценят телеметрию с устройства.

Это испытание было последним перед первым полетом Ingenuity, который был запланирован на вечер 11 апреля. NASA заявляет, что попытка полета теперь состоится не ранее 14 апреля.

"Это будет очень осторожный полет", - сказал Тим Кэнхэм, руководитель отдела Ingenuity в Лаборатории реактивного движения NASA, во время брифинга 9 апреля. Вертолет поднимется на высоту трех метров и зависнет, вращаясь в направлении марсохода Perseverance, который будет наблюдать за полетом с безопасного расстояния около 65 метров. Затем вертолет снизится и сядет примерно через 40 секунд после взлета.

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"Мы собираемся совершить очень консервативный полет, чтобы действительно достичь первого полета", - сказал МиМи Аунг, менеджер проекта Ingenuity в JPL. "После этого мы будем совершать все более смелые полеты. Мы будем идти все дальше и дальше".

У миссии запланировано пять полетов на 30-дневный период. После каждого полета инженеры будут просматривать телеметрию от Ingenuity, а также изображения как с самого вертолета, так и с Perseverance. Этот процесс займет пару дней, учитывая объем данных, в частности фрагменты видео, которые, как надеются руководители проекта, продемонстрируют Ingenuity в полете. "Мы просто берем всю нисходящую линию связи, которую можем получить от всех орбитальных аппаратов, чтобы мы могли вернуться как можно больше", - сказала Эльза Дженсен, руководитель операций восходящей линии связи для камеры Mastcam-Z на Perseverance, которая будет наблюдать за полетом.

Аунг сказал, что если первый полет будет успешным, они рассчитывают выполнить второй полет через четыре дня. Это уменьшится до трехдневной частоты для последующих полетов. Эти более поздние полеты будут включать в себя выход на высоту до пяти метров и спуск на 50 метров вниз и обратно.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA протестировала марсианский вертолет в космосе.