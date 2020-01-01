Марсоход Curiosity сделал живописное селфи

Марсоход NASA Curiosity недавно сделал селфи на фоне красивого марсианского обнажения скалы под названием Мон-Мерку после исследования местности в поисках подсказок о прошлом Красной планеты.

Марсоход НАСА Curiosity использовал две разные камеры, чтобы создать это селфи перед обнаженной скалой под названием Мон-Мерку, высота которой составляет 6 метров NASA

Curiosity сел внутри кратера Гейла шириной 154 километра на Марсе в августе 2012 года с основной целью выяснить, пригодна ли планета для жизни. Ранее в марте марсоход прибыл к живописному скальному образованию, когда он пересекал склоны горы Шарп - горы высотой 5 км, расположенной в центре кратера Гейла, на который Curiosity взбирается с сентября 2014 года.

Это новое скальное образование, получившее название Мон-Мерку в честь горы во Франции, имеет высоту около 6 метров и его можно увидеть слева от марсохода на новом селфи, опубликованном NASA.

Используя инструмент Mastcam, марсоход сделал 11 снимков себя возле Мон-Мерку 16 марта, а также еще 60 снимков 26 марта, которые были сделаны с помощью тепловизора Mars Hand Lens Imager (MAHLI) на манипуляторе марсохода. Два набора изображений были объединены для создания селфи марсохода.

Марсоход Curiosity с помощью своего инструмента Mastcam сделал 32 отдельных изображения, составляющих эту панораму обнажения, получившего название "Мон-Мерку" NASA

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Новые изображения не только захватывают марсоход и красивый марсианский пейзаж, но также показывают новую буровую скважину, представляющую 30-й образец горной породы Curiosity на Марсе, который получил прозвище “Нонтрон“ в честь небольшой деревни на юго-востоке Франции, недалеко от Мон-Мерку. . Согласно заявлению NASA, Curiosity использовала свою дрель для измельчения образцов породы в порошок, который затем помещается в лабораторные инструменты внутри транспортного средства и анализируется на наличие признаков того, что Марс мог когда-то поддерживать жизнь.

“Команда выбрала для этой части Красной планеты прозвища, связанные с Нонтроном, потому что орбитальные аппараты Марса обнаружили нонтронит, тип глинистого минерала, обнаруженный недалеко от Нонтрона, [Франция]“, - говорится в заявлении. “В наземных миссиях ориентирам присваиваются прозвища, чтобы члены команды миссии могли обозначать камни, почвы и другие интересующие геологические объекты“.

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В настоящее время марсоход поднимается на гору Шарп, переходя от “глинистой единицы“ - области, характеризующейся минералами, которые обычно образуются в воде, - к “сульфатной единице“. Сульфаты, такие как гипс и соль Эпсома, представляют собой минералы, которые образуются при испарении воды, поэтому присутствие сульфатов на Марсе может дать ключ к разгадке истории воды на Марсе.

“Ученые давно думали, что этот переход может раскрыть то, что произошло с Марсом, когда он превратился в пустынную планету, которую мы видим сегодня“, - говорится в заявлении NASA.

Марсоход Curiosity использовал свой инструмент Mastcam, чтобы сделать эту 360-градусную панораму Мон-Мерку на фоне горы Шарп 3 марта 2021 года NASA

В дополнение к новому селфи марсоход также сделал пару панорам, из которых открывается трехмерный вид на гору Мерку. Используя свою камеру Mastcam 4 марта, Curiosity сделал 32 отдельных изображения, чтобы создать один панорамный вид обнажения с расстояния примерно 130 футов (40 м). Марсоход также сфотографировал стороны горной породы с того же расстояния, чтобы создать стереоскопический эффект, аналогичный тем, которые можно увидеть в 3D-видоискателях.

“Изучение обнажения под более чем одним углом помогает ученым лучше понять трехмерную геометрию осадочных слоев горы Мерку“, - говорится в заявлении NASA.

Curiosity также использовала свою камеру Mastcam для создания 360-градусной панорамы Мон-Мерку и его окрестностей, которая состоит из 126 отдельных изображений, сделанных 3 марта. Мон-Мерку запечатлен справа в верхней части этого панорамного вида с изображением горы Шарп. пики, возвышающиеся за обнажением, и его вершина в верхней части изображения, чуть левее центра.

Напомним, ранее сообщалось, что межпланетная станция NASA сфотографировала марсоход Curiosity.