Как сделать Gorilla Glass своими руками: Эксперименты
Как получить закаленное стекло, чтобы сделать его крепче?
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Блогер из Огненное ТВ попробует закалить стекло своими руками, это может быть очень полезно когда нужно заменить стекло в каком-то приборе, когда требуется повышенная прочность и теплостойкость. Химическая закалка - это очень полезная технология.
Напомним, ранее блогеры показали, закипает ли кровь в вакууме.
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