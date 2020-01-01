Как сделать Gorilla Glass своими руками: Эксперименты

Как получить закаленное стекло, чтобы сделать его крепче?

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Блогер из Огненное ТВ попробует закалить стекло своими руками, это может быть очень полезно когда нужно заменить стекло в каком-то приборе, когда требуется повышенная прочность и теплостойкость. Химическая закалка - это очень полезная технология.

Напомним, ранее блогеры показали, закипает ли кровь в вакууме.