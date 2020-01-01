Тренды YouTube: Как просвещение может менять провинцию и Павел Воля х Сергей Детков

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Павел Воля х Сергей Детков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

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Гостями нового выпуска "Что было дальше" стали бывший участник шоу Сергей Детков и легенда Comedy Club Павел Воля (кажется, один из последних звёзд стендапа нулевых, кто ещё не был на "ЧБД").

В этом выпуске нет Рустама Рептилоида — его заменил Эмир Кашоков, один из участников проекта "Лена Кука", лидерами которого являются Рептилоид и Тамби.

Как просвещение может менять провинцию / вДудь

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Юрий Дудь опубликовал документальный фильм "Как просвещение может менять провинцию" о проекте "Кружок". Просветительское объединение проводит бесплатные образовательные курсы для детей из глубинки.

Съемочная команда поехала в деревню Взвад в Новгородской области. Там проходила недельная школа веб-разработки от "Кружка". В ролике авторы проекта рассказали о процессе обучения и проблемах финансирования, а также показали, как проходят уроки.

Напомним, днем ранее в тренды попали Вопрос ребром – Егор Крид и Ивлеева у Джарахова.