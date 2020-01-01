Сколько весит заряженная и разряженная батарейка: Эксперименты

Сколько весит энергия в одной батарейке?

Читай также: Сколько слоев скотча спасут ногу от шредера: Эксперименты

На весах мы измеряем свою массу, массу ингредиентов для разных блюд, массу продуктов и много чего другого. Но вам никогда не приходило в голову взвесить батарейки. И не просто взвесить, а сравнить, будет ли разница в массе у двух батареек - заряженной и разряженной? Ведь, по идее, в заряженной батарейке находится энергия! Можно ли как-то по весу определить, заряжена батарейка или разряжена? Это вы узнаете в сегодняшнем эксперименте.

Напомним, ранее блогеры показали, на что cпособна термопаста из графена.