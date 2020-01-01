Тренды YouTube: Вопрос ребром – Егор Крид и Ивлеева у Джарахова
НАСТЯ ИВЛЕЕВА — Стыд на ЧБД, Элджей, Орёл и Решка: Сев. Корея, 16 лямов на ДР (Подкаст Джарахова №1)
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Ведущая Настя Ивлеева побывала в гостях у Эльдара Джарахова. Она рассказала про ЧБД и ужасный характер, сильных женщин и отношений, как она побывала в Северной Корее, существует ли менталитет, какие три лучшие страны, чем бы занималась, если бы не блогинг и какой у нее самый страх.
Вопрос ребром – Егор Крид
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Егор Крид наконец-то пришел к Басте на ВопросРебром, но не один, а со своим фан-клубом, чтобы вместе отбиваться от вопросов хейтеров и фанатов.
Напомним, ранее в тренды попали Ксения Бородина х Анна Седокова и Самые бесполезные сайты в мире.
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