Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренды YouTube: Вопрос ребром – Егор Крид и Ивлеева у Джарахова

Комментариев: 0
В тренде - интервью.

НАСТЯ ИВЛЕЕВА — Стыд на ЧБД, Элджей, Орёл и Решка: Сев. Корея, 16 лямов на ДР (Подкаст Джарахова №1)

Читай также: Тренды YouTube: Лига Смеха и Почти бывшие

Ведущая Настя Ивлеева побывала в гостях у Эльдара Джарахова. Она рассказала про ЧБД и ужасный характер, сильных женщин и отношений, как она побывала в Северной Корее, существует ли менталитет, какие три лучшие страны, чем бы занималась, если бы не блогинг и какой у нее самый страх.

Вопрос ребром – Егор Крид

Читай также: Тренды YouTube: Внутри Лапенко 2. Серия 6 и Кто сверху Выпуск 3

Егор Крид наконец-то пришел к Басте на ВопросРебром​, но не один, а со своим фан-клубом, чтобы вместе отбиваться от вопросов хейтеров и фанатов.

Напомним, ранее в тренды попали Ксения Бородина х Анна Седокова и Самые бесполезные сайты в мире.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: тренды YouTube, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь