Тренды YouTube: Вопрос ребром – Егор Крид и Ивлеева у Джарахова

В тренде - интервью.

НАСТЯ ИВЛЕЕВА — Стыд на ЧБД, Элджей, Орёл и Решка: Сев. Корея, 16 лямов на ДР (Подкаст Джарахова №1)

Читай также: Тренды YouTube: Лига Смеха и Почти бывшие

Ведущая Настя Ивлеева побывала в гостях у Эльдара Джарахова. Она рассказала про ЧБД и ужасный характер, сильных женщин и отношений, как она побывала в Северной Корее, существует ли менталитет, какие три лучшие страны, чем бы занималась, если бы не блогинг и какой у нее самый страх.

Вопрос ребром – Егор Крид

Читай также: Тренды YouTube: Внутри Лапенко 2. Серия 6 и Кто сверху Выпуск 3

Егор Крид наконец-то пришел к Басте на ВопросРебром​, но не один, а со своим фан-клубом, чтобы вместе отбиваться от вопросов хейтеров и фанатов.

Напомним, ранее в тренды попали Ксения Бородина х Анна Седокова и Самые бесполезные сайты в мире.