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Упала в нужном месте: Илон Маск прокомментировал взрыв SN11

Комментариев: 2
Прототип космического корабля SN11 не смог приземлиться, взорвавшись в воздухе.
SN11 упал рядом с местом взлета
SN11 упал рядом с местом взлета
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Глава SpaceX Илон Маск подтвердил в Твиттере, что последний прототип из серии ракет компании Starship потерпел крушение после того, как прервалась видеотрансляция его испытательного полета.

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“По крайней мере, кратер в нужном месте!“ - пошутил он, признав, что четвертое испытание прототипа провалилось.

“Что-то существенное произошло вскоре после начала посадки. Мы должны знать, что это было, когда мы сможем исследовать биты позже сегодня“, - добавил он.

Ракета SN11 была запущена с завода компании в южном Техасе около 16:00 по Киеву и начала подъем на 10 километров, при этом возникли некоторые сбои трансляции.

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SN11 - это 11-й прототип Starship, который, как надеется SpaceX, однажды сможет выполнять миссии с экипажем на Луну, Марс и другие места.

Это был четвертый испытательный полет с попыткой вернуться на землю для мягкой вертикальной посадки.

Напомним, SN8 и SN9, которые были запущены в декабре и феврале соответственно, совершили аварийную посадку и взорвались, в то время как SN10 успешно приземлился, а затем взорвался через несколько минут во время испытаний 3 марта.

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Теги: SN11, SpaceX, Илон Маск
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  31.03.2021, 13:18
Оценка:  0
гость
ежу понятно, что это всё подстроила фсб
WhiteWater    31.03.2021, 12:32
Оценка:  0
WhiteWater
Вполне возможно, что где то возникают резонансные коле_бания конструкции. Нужен специальны стенд.
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