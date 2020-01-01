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Тренды YouTube: Ксения Бородина х Анна Седокова и Самые бесполезные сайты в мире

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В тренде - развлекательное шоу и блог.

Comment Out #31 / Ксения Бородина х Анна Седокова

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Youtube-шоу Comment Out славится своими провокационными розыгрышами, которые знаменитости устраивают друг другу с подачи ведущего Владимира Маркони. 30 марта вышел очередной выпуск проекта, участницами которого стали певица Анна Седокова и телеведущая Ксения Бородина. Сразу скажем, что состязание выиграла Анна, а Ксению в студии приворожила гадалка к певцу и видеоблогеру Давиду Манукяну.

Самые бесполезные сайты в мире

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Ивангай выпустил новое видео, в котором рассказал про самые ненужные сайты, которые почему-то существуют.

Напомним, ранее в тренды попали Хата на тата и Как одно ДТП может сломать жизнь человека.

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Теги: тренды YouTube, видео
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