Тренды YouTube: Ксения Бородина х Анна Седокова и Самые бесполезные сайты в мире

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Comment Out #31 / Ксения Бородина х Анна Седокова

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Youtube-шоу Comment Out славится своими провокационными розыгрышами, которые знаменитости устраивают друг другу с подачи ведущего Владимира Маркони. 30 марта вышел очередной выпуск проекта, участницами которого стали певица Анна Седокова и телеведущая Ксения Бородина. Сразу скажем, что состязание выиграла Анна, а Ксению в студии приворожила гадалка к певцу и видеоблогеру Давиду Манукяну.

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