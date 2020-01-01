Xiaomi выпустила складной смартфон Mi MIX FOLD

Mi MIX FOLD также имеет первую камеру с жидкой линзой.

Xiaomi официально представила свой первый складной смартфон Mi MIX FOLD. Это новое инновационное устройство, оснащенное большим гибким внутренним дисплеем с разрешением WQHD + 8,01 дюйма и внешним дисплеем 6,52 дюйма, является самым большим складным дисплеем среди всех смартфонов на сегодняшний день. Устройство может похвастаться еще большим количеством новинок: дебютировал собственный процессор сигналов изображения Surge C1 от Xiaomi, оптимизированный для профессиональной фотографии, и впервые в смартфоне появился жидкий объектив.

Mi MIX FOLD дополнительно имеет четыре динамика, батарею емкостью 5020 мАч и поддержку быстрого заряда 67 Вт.

Mi MIX FOLD

Складной смартфон Xiaomi имеет U-образный шарнир, который значительно улучшил вес и надежность. Вес уменьшен на 27% по сравнению с другими складными устройствами. Устройство было подвергнуто до 1 миллиона изгибов в ходе испытаний на надежность.

Mi MIX Fold оснащен гибким OLED-дисплеем с диагональю 8,01 дюйма с разрешением WQHD + и имеет сверхбольшое соотношение сторон 4: 3, что делает его не только самым большим складным дисплеем для смартфонов, представленных в настоящее время на рынке, но и превосходящим по размеру некоторые планшеты.

Читай также: Xiaomi уже тестирует свой складной смартфон Mix Дисплей устройства с 1 миллиардом цветов был тщательно настроен с помощью собственного алгоритма калибровки цвета Xiaomi, что позволило достичь впечатляющей точности цветопередачи JNCD≈0,29 и ΔE≈0,35. Достижение 900 нит пиковой яркости и 600 нит яркости, дисплей обеспечивает удобный просмотр в различных условиях. Дисплей устройства с 1 миллиардом цветов был тщательно настроен с помощью собственного алгоритма калибровки цвета Xiaomi, что позволило достичь впечатляющей точности цветопередачи JNCD≈0,29 и ΔE≈0,35. Достижение 900 нит пиковой яркости и 600 нит яркости, дисплей обеспечивает удобный просмотр в различных условиях.

В дополнение к внутреннему дисплею Mi MIX FOLD оснащен внешним AMOLED-дисплеем с диагональю 6,52 дюйма, который также является самым большим из всех складных смартфонов. Благодаря частоте обновления 90 Гц, частоте дискретизации касания 180 Гц и разрешению HD + этот дисплей обеспечивает быстрое и плавное взаимодействие с пользователем с высокой четкостью и детализацией. Экран достигает соотношения сторон 27: 9 и может похвастаться высочайшей точностью цветопередачи JNCD≈0,55 и ΔE≈0,52. Наконец, с максимальной яркостью 900 нит, общей яркостью 700 нит и поддержкой HDR10 + дисплей предлагает отличные углы обзора, глубину и цветовой контраст.

Mi MIX FOLD

На основе собственного алгоритма искусственного интеллекта Xiaomi внешние и внутренние дисплеи Mi MIX FOLD могут создавать изображения и видео в сверхвысоком разрешении и даже способны удваивать разрешение изображений с 720p до 1440p. Для видео алгоритм AI утроил разрешение, повысив качество с 480p до 1440p.

Читай также: Samsung и Xiaomi показали сенсор камеры на 108 мегапикселей Получив широкое признание за свои двойные динамики на предыдущих устройствах, Xiaomi еще больше улучшила звуковую систему на Mi MIX FOLD, создав первую в истории систему с четырьмя динамиками для смартфонов. Получив широкое признание за свои двойные динамики на предыдущих устройствах, Xiaomi еще больше улучшила звуковую систему на Mi MIX FOLD, создав первую в истории систему с четырьмя динамиками для смартфонов.

Mi MIX FOLD - первый в отрасли смартфон с настоящим панорамным объемным звуком. Используя собственный алгоритм массива четырех динамиков Xiaomi, устройство может реализовать воспроизведение трехмерного пространственного звукового поля, которое создает дополнительное звуковое измерение поверх основных двух динамиков, создавая истинное трехмерное пространственное звучание.

Mi MIX FOLD также предлагает совершенно непревзойденный игровой процесс на мобильном устройстве. При размере 8,01 дюйма устройство имеет больше вертикального пространства, что дает гораздо более широкое поле зрения, чем у традиционных смартфонов.

Mi MIX FOLD

Еще одна разработка - процессор Surge C1 - профессиональный чип обработки изображений, созданный Xiaomi. Результат двухлетней разработки и инвестиций в исследования, этот чип обеспечивает исключительно высокую производительность, занимая при этом небольшой объем ЦП и дискового пространства. Это позволяет ему обслуживать улучшенный алгоритм 3A и возможности фокусировки при слабом освещении для более точной автоматической фокусировки, автоматической экспозиции и автоматического баланса белого, значительно улучшая качество изображения.

Читай также: Xiaomi запатентовала еще один складной смартфон Mi MIX FOLD также является первым в мире смартфоном с технологией Liquid Lens, открывающим эру бионической фотографии. Жидкая линза использует принцип бионики человеческого глаза, образуя линзовидную структуру с прозрачной жидкостью, завернутой в пленку, что сильно отличается от традиционных оптических линз. Радиус кривизны сферической поверхности может быть точно изменен благодаря высокоточному двигателю, основанному на собственной технологии Xiaomi, который обеспечивает 3-кратный оптический зум, до 30-кратный телефото и минимальное расстояние фокусировки 3 см. Одна линза фактически покрывает функции двух линз. Вы можете снимать микродетали с близкого расстояния и любоваться великолепными реками и горами издалека. Жидкие линзы также обладают высоким коэффициентом пропускания света, сверхнизкой дисперсией и отличной устойчивостью к экстремальным условиям окружающей среды. Mi MIX FOLD также является первым в мире смартфоном с технологией Liquid Lens, открывающим эру бионической фотографии. Жидкая линза использует принцип бионики человеческого глаза, образуя линзовидную структуру с прозрачной жидкостью, завернутой в пленку, что сильно отличается от традиционных оптических линз. Радиус кривизны сферической поверхности может быть точно изменен благодаря высокоточному двигателю, основанному на собственной технологии Xiaomi, который обеспечивает 3-кратный оптический зум, до 30-кратный телефото и минимальное расстояние фокусировки 3 см. Одна линза фактически покрывает функции двух линз. Вы можете снимать микродетали с близкого расстояния и любоваться великолепными реками и горами издалека. Жидкие линзы также обладают высоким коэффициентом пропускания света, сверхнизкой дисперсией и отличной устойчивостью к экстремальным условиям окружающей среды.

Кроме того, Mi MIX FOLD также оснащен основной камерой на 108 МП и сверхширокоугольной камерой на 13 МП с впечатляющим полем обзора 123 °. Основная камера на 108 МП оснащена объективом 7P, который может напрямую выводить фотографии высокой четкости на 108 МП. Сверхширокоугольная камера 123 ° поддерживает интеллектуальное переключение, обеспечивая потрясающее поле зрения при съемке зданий и пейзажей. В то же время сверхширокоугольная коррекция искажений AI используется для эффективного улучшения краевых искажений изображения. Он может не только устранить искажение краев пейзажей, но и исправить искажение лиц на сверхшироких групповых фотографиях.

Mi MIX FOLD

Дополнительно Mi MIX FOLD имеет встроенную батарею емкостью 5020 мАч, что обеспечивает самую большую емкость аккумулятора среди большинства складных устройств, представленных в настоящее время на рынке. Он использует запатентованную новую параллельную архитектуру с двумя батареями Xiaomi, которая состоит из двух батарей емкостью 2460 мАч и 2560 мАч. Специальная параллельная структура обеспечивает невероятный выходной ток 10 А

Вдобавок ко всему, Mi MIX FOLD также поддерживает быструю зарядку 67 Вт. За счет изготовленных на заказ трех наборов микросхем IC и параллельной комбинации двух сверхэффективных насосов зарядки может быть достигнута скорость преобразования до 97,5%, что позволяет телефону полностью заряжаться за 37 минут 1 . В Mi MIX FOLD также представлена ​​аккумуляторная технология CNT, которая обеспечивает более безопасную и быструю зарядку, продлевая срок службы аккумулятора.

Читай также: Xiaomi показала складной смартфон на видео Mi MIX FOLD оснащен последняя поколение флагманской мобильной платформой обработки Qualcomm ® Snapdragon ™ 888. Наиболее сложный процесс 5nm улучшает мобильную платформу CPU, GPU, и производительностью AI при одновременном снижении энергопотребления. Совершенно новое хранилище LPDDR5 с частотой 3200 МГц в сочетании с высокоскоростной флэш-памятью UFS 3.1 еще больше дополняют флагманскую производительность Snapdragon 888. Mi MIX FOLD оснащен последняя поколение флагманской мобильной платформой обработки Qualcomm ® Snapdragon ™ 888. Наиболее сложный процесс 5nm улучшает мобильную платформу CPU, GPU, и производительностью AI при одновременном снижении энергопотребления. Совершенно новое хранилище LPDDR5 с частотой 3200 МГц в сочетании с высокоскоростной флэш-памятью UFS 3.1 еще больше дополняют флагманскую производительность Snapdragon 888.

Чтобы эффективно использовать площадь складывающегося корпуса, Mi MIX FOLD использует систему охлаждения типа бабочки, которая объединяет жидкостное охлаждение VC большой площади, термогель, многослойные графитовые листы и другие методы рассеивания тепла. площадь составляет 22 583,7 мм², что равномерно распределяет чрезмерное тепло и охлаждает все устройство, значительно улучшая способность рассеивания тепла во время высоконагруженных вычислительных операций, быстрой зарядки и высокоскоростной загрузки 5G. Эффективный отвод тепла позволяет Mi MIX FOLD работать стабильно и без сбоев.

Mi MIX FOLD предлагается в стандартной и специальной версии для керамики. Стандартная версия использует пятое поколение Корнинга ® Гориллы ® Стекло задней крышку с керамической текстурой. Керамическое издание отличается золотой средней рамкой и кнопками регулировки громкости, а также черной керамической задней панелью со специальной лазерной гравировкой.

Смартфон будет стоить 9 999 юаней ($1523) за 12 ГБ + 256 ГБ, 10 999 юаней ($1676) за 12 ГБ + 512 ГБ и 12 999 юаней ($1981) за версию 16 ГБ + 512 ГБ.

Предварительные заказы на Mi MIX Standard Edition и Ceramic Special Edition будут открыты 30 марта.

Mi MIX FOLD будет официально доступен для покупки с 16 апреля в материковом Китае через официальные каналы Xiaomi.