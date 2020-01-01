Панорама твоих впечатлений: Обзор экшн-камер Insta360

В Украине начались продажи камер Insta360 — компактных экшн-камер для активного спорта и тревел-блогеров.

Компания Insta360 с момента создания занималась приложениями для потоковой передачи и создания панорамных фотографий. Их разработки позволяли обычным смартфонам снимать панораму на 360 градусов. Отточив мастерство на приложениях, компания занялась созданием собственных камер, поняв, что преимущества 360-градусного видео выходят далеко за рамки стандартного видео. Потому компания создала новый тип экшн-камер, которая использует панорамное видео в качестве инструмента для создания традиционного «плоского» контента.

Экшн-камеры Insta360 Pro и Pro 2 использовались NASA для трансляции посадки аппарата InSight на Марс, за что удостоилась премии Эмми. А в 2021 году камеры Insta360 уже транслировали спуск марсохода Perseverance.

В Украине официальным представителем Insta360 является компания FlyTechnology.

Панорамная камера Insta360 One R 360

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Это базовая экшн-камера, которая снимает панорамное видео с разрешением в 5.7K. Модель Insta360 One R 360 создана для съемок в экстремальных условиях. Искусственный интеллект автоматически выравнивает горизонт и удерживает нужный объект в центре кадра. Достаточно в начале записи выделить этот объект голосовой командой или касанием по экрану.

Также камера может осуществлять замедленную съемку со скоростью 100 кадров в секунду с разрешением 3К или со скоростью 200 кадров в секунду в формате 1080p.

Insta360 One R 360 flytechnology.ua

Программа Shot Lab поможет отредактировать уже снятое видео. Интеллектуальные шаблоны помогут в создании видео с 360-градусной камеры. А режим Auto Frame использует компьютерное зрение для отсеивания ненужных или выделения нужных объектов во время редактирования ролика.

Программа FlashCut на базе AI сама отберет лучшие снимки по теме, качеству и времени съемки, которыми можно сразу делиться с друзьями или выложить в соцсеть.

Дополнительно есть сменные модули объектива. Первый - для съемки панорамных видео в 360 градусов. При этом селфи-палки не будет видно на видео, ведь режим Bullet Time позволяет скрыть ее.

Модуль 360 для Insta360 One R flytechnology.ua

Второй - модуль 4K для съемки видео UHD со скоростью 60 кадров в секунду или формата 4000x3000 при 30 кадрах в секунду. При помощи этого модуля можно делать снимки в форматах DNG, JPEG и RAW с разрешением 4000x3000 или 4000 x 2250.

Модуль 4K для Insta360 ONE R flytechnology.ua

И третий модуль - 1“, который имеет 1-дюймовый датчик, позволяя снимать видео в разрешении 5,3 К при 30 кадрах в секунду и делать фото до 19 МП.

Модуль 1-Inch для Insta360 One R flytechnology.ua

Снимать на One R 360 можно как днем, так и ночью, автоматически регулируя экспозицию для получения четких кадров ночного неба.

Панорамная камера Insta360 One X2

Если вы любите путешествовать и не хотите носить с собой тяжелые камеры для записи блога, идеальным вариантом будет Insta360 ONE X2. Это компактная камера, которая имеет идеальную стабилизацию и способна записывать панорамные видео с разрешением 5,7K. Она также имеет степень защиты IPX8 и отличный набор функций для редактирования роликов.

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Камера поддерживает несколько видов съемки: панорамное видео в 360 градусов, Steady Cam, InstaPano и MultiView. И все это помещается у вас в кармане.

При записи ролика в 5,7K вы можете выбрать свой любимый ракурс или довериться искусственному интеллекту, который автоматически стабилизирует видео и выравнивает горизонт. Можно задать объект для съемки и камера сама отследит человека, животное или любой другой движущийся объект. Также ИИ сам отсканирует ваше видео, чтобы обнаружить в нем самые яркие моменты, которые вы могли упустить.

Для создателей контента есть режим Steady Cam, который захватывает сверхширокие и сверхстабильные кадры, как бы вы быстро не двигались.

Insta360 One X2 flytechnology.ua

Хотите запечатлеть панораму? InstaPano – это новый режим, который захватывает панораму сразу, бесшовно, в отличие от обычных камер. Достаточно выбрать этот режим и нажать на Создать панораму.

Создателям влогов пригодится режим MultiView, который отображает сразу два угла с разными полями обзора. И вы всегда будете в кадре благодаря функции отслеживания лица. Четыре встроенных микрофона позволят убрать шум ветра, оставив только ваш голос.

А что с редактированием? Приложение Shot Lab поможет создать ролик при помощи шаблонов или вручную. Но встроенные шаблоны на основе искусственного интеллекта помогут создавать кинематографические эффекты одним касанием.

И эта портативная киностудия помещается на ладони. Одного заряда батареи хватит на съемку 80 минут видео. ONE X2 может снимать и под водой на глубине до 10 метров без дополнительной защиты. Дополнительный чехол для дайвинга позволит погружать камеру на глубину до 45 метров.

Панорамная камера Insta360 GO 2

Insta360 GO 2 flytechnology.ua

Думаете, One X2 была маленькой? Тогда посмотрите на самую маленькую в мире экшн-камеру Insta360 GO 2. Ее размер — как ваш большой палец руки. С весом менее 30 граммов она не уступает другим камерам в мощности.

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GO 2 имеет 1/2,3-дюймовый датчик, как и топовые экшн-камеры, позволяя снимать с разрешением 3К как в горах, так и под водой. Объектив защищен устойчивой к повреждениям линзой и может заменить фильтр ND.

Закрепить камеру можно практически на всем, что угодно, благодаря специальному магнитному креплению. И не стоит бояться тряски - стабилизация FlowState позволяет получить четкое и плавное видео 1440p без наличия карданного подвеса.

Insta360 GO 2 flytechnology.ua

С камерой GO 2 можно нырять на глубину до 4 метров и функция AquaVision сама скорректирует освещение под водой, делая цвета живыми и яркими.

На одном подзаряде камера снимает до 15 минут видео, а с чехлом для зарядки — до 150 минут. Управлять камерой можно как при помощи OLED-экрана, так и бесконтактно с пульта или телефона. А для передачи видео не нужно никаких кабелей. Ролик можно сразу получить на телефон и сразу же отредактировать. Программа FlashCut 2.0 на основе искусственного интеллекта проанализирует кадры и предложит свой вариант монтажа. Вы можете самостоятельно отредактировать видео или позволить искусственному интеллекту творить искусство.

Insta360 One X2 flytechnology.ua

Напомним, ранее сообщалось, что камеру научат фотографировать аромат еды.