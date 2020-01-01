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Панорама твоих впечатлений: Обзор экшн-камер Insta360

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В Украине начались продажи камер Insta360 — компактных экшн-камер для активного спорта и тревел-блогеров.
Экшн-камеры Insta360
Экшн-камеры Insta360

Компания Insta360 с момента создания занималась приложениями для потоковой передачи и создания панорамных фотографий. Их разработки позволяли обычным смартфонам снимать панораму на 360 градусов. Отточив мастерство на приложениях, компания занялась созданием собственных камер, поняв, что преимущества 360-градусного видео выходят далеко за рамки стандартного видео. Потому компания создала новый тип экшн-камер, которая использует панорамное видео в качестве инструмента для создания традиционного «плоского» контента.

Экшн-камеры Insta360 Pro и Pro 2 использовались NASA для трансляции посадки аппарата InSight на Марс, за что удостоилась премии Эмми. А в 2021 году камеры Insta360 уже транслировали спуск марсохода Perseverance.

В Украине официальным представителем Insta360 является компания FlyTechnology.

Панорамная камера Insta360 One R 360

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Это базовая экшн-камера, которая снимает панорамное видео с разрешением в 5.7K. Модель Insta360 One R 360 создана для съемок в экстремальных условиях. Искусственный интеллект автоматически выравнивает горизонт и удерживает нужный объект в центре кадра. Достаточно в начале записи выделить этот объект голосовой командой или касанием по экрану.

Также камера может осуществлять замедленную съемку со скоростью 100 кадров в секунду с разрешением 3К или со скоростью 200 кадров в секунду в формате 1080p.

Insta360 One R 360
Insta360 One R 360
flytechnology.ua

Программа Shot Lab поможет отредактировать уже снятое видео. Интеллектуальные шаблоны помогут в создании видео с 360-градусной камеры. А режим Auto Frame использует компьютерное зрение для отсеивания ненужных или выделения нужных объектов во время редактирования ролика.

Программа FlashCut на базе AI сама отберет лучшие снимки по теме, качеству и времени съемки, которыми можно сразу делиться с друзьями или выложить в соцсеть.

Дополнительно есть сменные модули объектива. Первый - для съемки панорамных видео в 360 градусов. При этом селфи-палки не будет видно на видео, ведь режим Bullet Time позволяет скрыть ее.

Модуль 360 для Insta360 One R
Модуль 360 для Insta360 One R
flytechnology.ua

Второй - модуль 4K для съемки видео UHD со скоростью 60 кадров в секунду или формата 4000x3000 при 30 кадрах в секунду. При помощи этого модуля можно делать снимки в форматах DNG, JPEG и RAW с разрешением 4000x3000 или 4000 x 2250.

 

Модуль 4K для Insta360 ONE R
Модуль 4K для Insta360 ONE R
flytechnology.ua

 

И третий модуль - 1“, который имеет 1-дюймовый датчик, позволяя снимать видео в разрешении 5,3 К при 30 кадрах в секунду и делать фото до 19 МП. 

Модуль 1-Inch для Insta360 One R
Модуль 1-Inch для Insta360 One R
flytechnology.ua

Снимать на One R 360 можно как днем, так и ночью, автоматически регулируя экспозицию для получения четких кадров ночного неба.

Панорамная камера Insta360 One X2

Если вы любите путешествовать и не хотите носить с собой тяжелые камеры для записи блога, идеальным вариантом будет Insta360 ONE X2. Это компактная камера, которая имеет идеальную стабилизацию и способна записывать панорамные видео с разрешением 5,7K. Она также имеет степень защиты IPX8 и отличный набор функций для редактирования роликов.

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Камера поддерживает несколько видов съемки: панорамное видео в 360 градусов, Steady Cam, InstaPano и MultiView. И все это помещается у вас в кармане.

При записи ролика в 5,7K вы можете выбрать свой любимый ракурс или довериться искусственному интеллекту, который автоматически стабилизирует видео и выравнивает горизонт. Можно задать объект для съемки и камера сама отследит человека, животное или любой другой движущийся объект. Также ИИ сам отсканирует ваше видео, чтобы обнаружить в нем самые яркие моменты, которые вы могли упустить.

Для создателей контента есть режим Steady Cam, который захватывает сверхширокие и сверхстабильные кадры, как бы вы быстро не двигались.

Insta360 One X2
Insta360 One X2
flytechnology.ua

Хотите запечатлеть панораму? InstaPano – это новый режим, который захватывает панораму сразу, бесшовно, в отличие от обычных камер. Достаточно выбрать этот режим и нажать на Создать панораму.

Создателям влогов пригодится режим MultiView, который отображает сразу два угла с разными полями обзора. И вы всегда будете в кадре благодаря функции отслеживания лица. Четыре встроенных микрофона позволят убрать шум ветра, оставив только ваш голос.

А что с редактированием? Приложение Shot Lab поможет создать ролик при помощи шаблонов или вручную. Но встроенные шаблоны на основе искусственного интеллекта помогут создавать кинематографические эффекты одним касанием.

И эта портативная киностудия помещается на ладони. Одного заряда батареи хватит на съемку 80 минут видео. ONE X2 может снимать и под водой на глубине до 10 метров без дополнительной защиты. Дополнительный чехол для дайвинга позволит погружать камеру на глубину до 45 метров.

Панорамная камера Insta360 GO 2

Insta360 GO 2
Insta360 GO 2
flytechnology.ua

Думаете, One X2 была маленькой? Тогда посмотрите на самую маленькую в мире экшн-камеру Insta360 GO 2. Ее размер — как ваш большой палец руки. С весом менее 30 граммов она не уступает другим камерам в мощности.

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GO 2 имеет 1/2,3-дюймовый датчик, как и топовые экшн-камеры, позволяя снимать с разрешением 3К как в горах, так и под водой. Объектив защищен устойчивой к повреждениям линзой и может заменить фильтр ND.

Закрепить камеру можно практически на всем, что угодно, благодаря специальному магнитному креплению. И не стоит бояться тряски - стабилизация FlowState позволяет получить четкое и плавное видео 1440p без наличия карданного подвеса.

Insta360 GO 2
Insta360 GO 2
flytechnology.ua

С камерой GO 2 можно нырять на глубину до 4 метров и функция AquaVision сама скорректирует освещение под водой, делая цвета живыми и яркими.

На одном подзаряде камера снимает до 15 минут видео, а с чехлом для зарядки — до 150 минут. Управлять камерой можно как при помощи OLED-экрана, так и бесконтактно с пульта или телефона. А для передачи видео не нужно никаких кабелей. Ролик можно сразу получить на телефон и сразу же отредактировать. Программа FlashCut 2.0 на основе искусственного интеллекта проанализирует кадры и предложит свой вариант монтажа. Вы можете самостоятельно отредактировать видео или позволить искусственному интеллекту творить искусство.

Insta360 One X2
Insta360 One X2
flytechnology.ua

Напомним, ранее сообщалось, что камеру научат фотографировать аромат еды.

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Теги: Insta360, экшн-камера
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