SpaceX запустил Starship SN11, но посадка не удалась

Что-то пошло не так.

В пятницу (25 марта) SpaceX надеялась провести испытательный полет после замены одного из трех двигателей Raptor. В конечном итоге испытание было перенесено на понедельник, а затем, наконец, на вторник, 30 марта. Ракета Starship SN11 взлетела с испытательного полигона SpaceX Starbase возле деревни Бока-Чика в Южном Техасе в 16:00 по Киеву.

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Ракета взлетела на высоту 10 километров и начала процедуру приземления. Но почти через шесть минут после начала полета трансляционные камеры SpaceX отключились. "Похоже, у нас было еще одно захватывающее испытание Starship Number 11", - сказал во время трансляции Джон Инспрукер, комментатор по запуску SpaceX. "Starship 11 не вернется, не ждите приземления".

Как и его предшественники, SN11 не пережил свой короткий полет, взорвавшись во время испытаний, хотя из-за тумана в Бока-Чика его было трудно увидеть.

Полет, который стал вторым летным испытанием ракеты Starship в этом месяце, изначально планировался на полдень понедельника, но был отложен, когда инспектор Федерального управления гражданской авиации (FAA) не смог прибыть в Бока-Чика вовремя. Агентство наблюдает за коммерческими космическими запусками и должно иметь представителя на месте для всех запусков Starship.

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В соответствии с последней лицензией на запуск, выданной 12 марта, агентство теперь требует, чтобы инспектор присутствовал на площадке для всех запусков Starship. В лицензии указано, что любой испытательный полет может проводиться "только в том случае, если инспектор по безопасности FAA присутствует на пуско-посадочной площадке".

Изменение является новой политикой для этого испытательного полета и связано с тем, что SpaceX нарушила лицензию на запуск еще в декабре во время запуска своего прототипа SN8. В декабре FAA предупредило, что профиль полета SN8 превышает максимально допустимый риск для населения в случае взрыва. Этот испытательный полет закончился массивным огненным шаром, однако сообщений о каких-либо повреждениях собственности за пределами испытательного полигона SpaceX не поступало.

В результате этого взрыва FAA попросило SpaceX исследовать аномалию и задержало полет своего следующего прототипа SN9. После тщательного анализа операционной деятельности компании и процесса принятия решений в отношении ее программы Starship, FAA дало SpaceX добро на запуск как SN9, так и SN10.

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Эти два прототипа постигла та же участь, что и SN8, однако SN10 первым приземлился в целости и сохранности. Впоследствии он взорвался через несколько минут после приземления.

Надзор за запуском FAA обычно осуществляется удаленно, но с недавним нарушением со стороны SpaceX агентство использует более практический подход и требует присутствия инспектора на месте. Этот человек в настоящее время проживает за пределами Флориды и должен перемещаться между двумя учреждениями.