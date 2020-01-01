Пожарится ли шашлык на лампочках: Эксперименты

Какую температуру дают лампы накаливания.

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Вы ведь знаете, что лампочки накаливания нагреваются? Причем нагреваются так, что к ним невозможно прикоснуться, они становятся очень горячими! Но какая там температура? И если взять много таких лампочек, то получится ли создать импровизированную сковородку или мангал? Можно ли будет пожарить шашлык на конструкции с большим количеством лампочек?

Напомним, ранее блогеры показали, на что cпособна термопаста из графена.