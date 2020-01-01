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SpaceX попытается запустить ракету Starship SN11 на высоту 10 километров

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Окно запуска открывается в 16:00 по Киеву.
Ракета SN11 готова к запуску
Ракета SN11 готова к запуску
spaceX

SpaceX планирует запустить свой новейший прототип ракеты Starship сегодня (30 марта), и вы сможете наблюдать за ним вживую. Это если туман на взлетной площадке рассеется. 

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Первоначально предполагалось, что Starship SN11 запустят с полигона SpaceX в Starbase возле деревни Бока-Чика в Южном Техасе в понедельник, но инспектор с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA), который наблюдает за коммерческих космических запусков, не смог достичь запуска “вовремя“, - сказал генеральный директор SpaceX Илон Маск. 

“Инспектору FAA не удалось добраться до Starbase к сегодняшнему запуску“, - написал Маск в обновлении в Twitter.

Если SpaceX сможет запустить свой Starship SN11 во вторник, ожидается, что ракета достигнет высоты 10 километров) а затем попытается приземлиться.

Возможный запуск Starship SN11 во вторник последовал за более ранней попыткой в ​​пятницу (26 марта), когда SpaceX произвела тестовый запуск трех двигателей Raptor, но решила не предпринимать попытки запуска, чтобы дать время для дополнительных проверок транспортного средства.

“Делаем все возможное, чтобы приземлиться и полностью восстановиться“, - сказал тогда Маск.

Starship SN11 - это новейший испытательный аппарат для планируемой полностью многоразовой пусковой системы, которую SpaceX разрабатывает для полетов в дальний космос на Луну и Марс . На данный момент компания выпустила три автомобиля: SN8, SN9 и SN10. Испытания SN8 и SN9 Starship закончились неудачными попытками приземления, когда машины разбились и взорвались. 

Прототип Starship SN10 взлетел 3 марта и сел, но вскоре после приземления взорвался. SpaceX надеется на явный успех в испытательном полете Starship SN11. 

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск показал новую супер-ракету.

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Теги: SN11, SpaceX
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