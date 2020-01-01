Virgin Galactic показала свой первый космический корабль SpaceShip III

30 марта компания представила свой второй пилотируемый космический самолет - серебристый аппарат под названием VSS Imagine.

Как и другой космический корабль Virgin Galactic, VSS Unity, VSS Imagine предназначен для доставки людей и научных экспериментов в суборбитальное пространство и обратно. Тем не менее, новинка является первой из линейки SpaceShip III следующего поколения, в которой предусмотрены обновления, которые «позволят повысить производительность с точки зрения доступа к техническому обслуживанию и скорости полета», - написали сегодня представители компании.

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В конструкции SpaceShip III также есть изменение, которое, хотя не является кардинальным, просто поверхностным - зеркальная окраска.

“Как корабль класса SpaceShip III, Imagine не только красив, но и представляет собой растущий флот космических кораблей Virgin Galactic“ , - сказал Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group, в своем сегодняшнем заявлении.

“Все великие достижения, творения и изменения начинаются с идеи“, - добавил предприниматель-миллиардер. “Мы надеемся, что все те, кто путешествует в космос, вернутся со свежими взглядами и новыми идеями, которые принесут позитивные изменения на нашу планету“.

Этим летом VSS Imagine может начать "планерные полеты" без двигателя. Virgin Galactic

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VSS Unity - это корабль SpaceShipTwo. SpaceShipOne, пионер дизайна, выиграл премию Ansari X Prize в размере 10 миллионов долларов в 2004 году, совершив два полета с экипажем в суборбитальный космос и обратно в течение двух недель.

Unity и Imagine - это космические самолеты с двумя пилотами и шестью пассажирами, предназначенные для взлета под крыльями самолета-носителя, который сбрасывает их на высоте около 15 000 метров. В этот момент загорается бортовой ракетный двигатель каждого космического корабля, унося его в суборбитальное пространство.

VSS Imagine и буксирный автомобиль возле ангара Virgin Galactic в космодроме Америка в Нью-Мексико Virgin Galactic

Пассажиры Virgin Galactic не будут кружить вокруг Земли, как астронавты на борту Международной космической станции. Но они смогут испытать несколько минут невесомости и увидеть Землю на фоне черноты космоса. По словам представителей компании, на сегодняшний день более 600 человек забронировали поездку по цене 250 000 долларов за место.

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Unity и Imagine находятся в Космопорте Америка в Нью-Мексико, коммерческом центре Virgin Galactic. Unity находится на завершающей стадии своей испытательной кампании и, как ожидается, в мае этого года запустит еще одну суборбитальную испытательную миссию - свой третий космический полет, но сначала с космодрома Америка.

“VSS Imagine и Inspire - потрясающие корабли, которые отправят наших будущих астронавтов в невероятное путешествие в космос, и их названия отражают амбициозный характер космических полетов человека“, - сказал в том же заявлении генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер. “Поздравляем нашу преданную команду, которая так блестяще поработала для достижения этой вехи“.

VSS Imagine имеет тот же базовый план корпуса, что и VSS Unity от Virgin Galactic, космический корабль SpaceShipTwo. Но новый космический самолет имеет некоторые улучшения, улучшающие характеристики, а также другую, похожую на зеркало ливрею Virgin Galactic

Возможно, появятся и другие космические самолеты. По словам представителей компании, ангар Virgin Galactic на космодроме Америка может одновременно вместить пять космических самолетов и два самолета-носителя.

Virgin Galactic - не единственный крупный игрок в сфере суборбитального космического туризма. Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin разрабатывает ракетно-капсульный комплекс под названием New Shepard, за плечами которого уже более десятка испытательных полетов без экипажа.

Напомним, ранее сообщалось, что ракету LauncherOne впервые испытали на самолете-носителе.