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Virgin Galactic показала свой первый космический корабль SpaceShip III

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30 марта компания представила свой второй пилотируемый космический самолет - серебристый аппарат под названием VSS Imagine.
Virgin Galactic представила свой первый корабль SpaceShip III, VSS Imagine, 30 марта 2021 года
Virgin Galactic представила свой первый корабль SpaceShip III, VSS Imagine, 30 марта 2021 года
Virgin Galactic

Как и другой космический корабль Virgin Galactic, VSS Unity, VSS Imagine предназначен для доставки людей и научных экспериментов в суборбитальное пространство и обратно. Тем не менее, новинка является первой из линейки SpaceShip III следующего поколения, в которой предусмотрены обновления, которые «позволят повысить производительность с точки зрения доступа к техническому обслуживанию и скорости полета», - написали сегодня представители компании. 

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В конструкции SpaceShip III также есть изменение, которое, хотя не является кардинальным, просто поверхностным - зеркальная окраска.

“Как корабль класса SpaceShip III, Imagine не только красив, но и представляет собой растущий флот космических кораблей Virgin Galactic“ , - сказал Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group, в своем сегодняшнем заявлении. 

“Все великие достижения, творения и изменения начинаются с идеи“, - добавил предприниматель-миллиардер. “Мы надеемся, что все те, кто путешествует в космос, вернутся со свежими взглядами и новыми идеями, которые принесут позитивные изменения на нашу планету“.

Этим летом VSS Imagine может начать
Этим летом VSS Imagine может начать "планерные полеты" без двигателя.
Virgin Galactic

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VSS Unity - это корабль SpaceShipTwo. SpaceShipOne, пионер дизайна, выиграл премию Ansari X Prize в размере 10 миллионов долларов в 2004 году, совершив два полета с экипажем в суборбитальный космос и обратно в течение двух недель.

Unity и Imagine - это космические самолеты с двумя пилотами и шестью пассажирами, предназначенные для взлета под крыльями самолета-носителя, который сбрасывает их на высоте около 15 000 метров. В этот момент загорается бортовой ракетный двигатель каждого космического корабля, унося его в суборбитальное пространство.

VSS Imagine и буксирный автомобиль возле ангара Virgin Galactic в космодроме Америка в Нью-Мексико
VSS Imagine и буксирный автомобиль возле ангара Virgin Galactic в космодроме Америка в Нью-Мексико
Virgin Galactic

Пассажиры Virgin Galactic не будут кружить вокруг Земли, как астронавты на борту Международной космической станции. Но они смогут испытать несколько минут невесомости и увидеть Землю на фоне черноты космоса. По словам представителей компании, на сегодняшний день более 600 человек забронировали поездку по цене 250 000 долларов за место.

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Unity и Imagine находятся в Космопорте Америка в Нью-Мексико, коммерческом центре Virgin Galactic. Unity находится на завершающей стадии своей испытательной кампании и, как ожидается, в мае этого года запустит еще одну суборбитальную испытательную миссию - свой третий космический полет, но сначала с космодрома Америка. 

“VSS Imagine и Inspire - потрясающие корабли, которые отправят наших будущих астронавтов в невероятное путешествие в космос, и их названия отражают амбициозный характер космических полетов человека“, - сказал в том же заявлении генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер. “Поздравляем нашу преданную команду, которая так блестяще поработала для достижения этой вехи“.

VSS Imagine имеет тот же базовый план корпуса, что и VSS Unity от Virgin Galactic, космический корабль SpaceShipTwo. Но новый космический самолет имеет некоторые улучшения, улучшающие характеристики, а также другую, похожую на зеркало ливрею
VSS Imagine имеет тот же базовый план корпуса, что и VSS Unity от Virgin Galactic, космический корабль SpaceShipTwo. Но новый космический самолет имеет некоторые улучшения, улучшающие характеристики, а также другую, похожую на зеркало ливрею
Virgin Galactic

Возможно, появятся и другие космические самолеты. По словам представителей компании, ангар Virgin Galactic на космодроме Америка может одновременно вместить пять космических самолетов и два самолета-носителя.

Virgin Galactic - не единственный крупный игрок в сфере суборбитального космического туризма. Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin разрабатывает ракетно-капсульный комплекс под названием New Shepard, за плечами которого уже более десятка испытательных полетов без экипажа.

Напомним, ранее сообщалось, что ракету LauncherOne впервые испытали на самолете-носителе.

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Теги: Virgin Galactic, VSS Imagine
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