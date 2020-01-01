Отслеживание взгляда может раскрыть невероятный объем информации о вас

Технология айтрекинга (слежения за глазами) начинает появляться все чаще и чаще, отслеживая, куда вы смотрите и как ваши зрачки и радужная оболочка реагируют на множество различных целей. Это не требует особо сложной техники: для сбора данных достаточно видеокамеры HD, которая может видеть ваше лицо.

Ваши глаза могут сказать слишком многое про вас freepik.com

Согласно обзору исследования 2020 года, эти данные могут раскрыть необычайный объем информации о вас, когда они обработаны с помощью передовых систем анализа данных. "Наш анализ литературы, - говорится в аннотации к статье , - показывает, что данные отслеживания взгляда могут неявно содержать информацию о биометрической идентичности пользователя, его поле, возрасте, этнической принадлежности, массе тела, личностных качествах, привычках к употреблению наркотиков, эмоциональном состоянии, умениях и навыках. способности, страхи, интересы и сексуальные предпочтения".

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Это не все. "Определенные меры отслеживания взгляда, - говорится в обзоре, - могут даже выявить определенные когнитивные процессы и могут использоваться для диагностики различных состояний физического и психического здоровья". Согласно Grandview Research, "проанализированные данные используются для изучения множества психиатрических и неврологических состояний, таких как расстройство аутистического спектра (РАС), синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, и шизофрения, среди прочего".

На что именно они смотрят? Да, системы слежения за глазами могут видеть, в какую сторону указывают ваши глаза, чтобы сделать вывод, на что вы смотрите, но это далеко не конец истории. Они также могут отслеживать продолжительность фиксации, быстрые движения глаз между фиксациями, плавные движения преследования и такие вещи, как ускорение и максимальная скорость движений ваших глаз.

Они могут проанализировать ваши веки, наблюдая, насколько широко открыты ваши глаза, как часто вы моргаете и как долго ваши глаза остаются закрытыми, когда вы это делаете. Они могут заметить покраснение и увидеть, насколько водянистыми или сухими ваши глаза становятся с помощью отражений. Они могут измерить расширение ваших зрачков - известный признак сексуального интереса или возбуждения, но также связанный с употреблением наркотиков, страхом и некоторыми типами повреждений мозга. Они могут заметить ваш цвет глаз и текстуру радужной оболочки.

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Они также могут отметить вашу мимику, движения бровей, количество и глубину морщин вокруг глаз, форму ваших глаз и цвет кожи. Есть причина, по которой глаза называют "окнами души" - они могут многое рассказать нам о человеке, с которым мы взаимодействуем, и благодаря эволюции и распознаванию закономерностей каждый из нас учится собирать огромное количество информации. о людях их глазами.

Биометрическую идентичность можно установить с помощью нескольких факторов. Во-первых, цвета и узоры радужной оболочки можно использовать почти как отпечаток пальца. Но то же самое может происходить с реактивностью вашего зрачка, скоростью вашего взгляда и траекториями, по которым ваши глаза следят за движущимся объектом; Механические различия и различия в функциях мозга делают эти вещи уникальными для вас.

Затем есть умственная нагрузка - область, в которой отслеживание глаз иногда работает лучше, чем ЭЭГ. Расширение зрачка можно использовать как меру сложности задания и умственного усилия. Ваша частота моргания коррелирует с уровнем дофамина, что свидетельствует об обучении и целенаправленном поведении.

Некоторые из этих вещей могут быть очевидны для человеческого зрителя; мы можем определить, когда кто-то думает, обращается к воспоминаниям или проявляет воображение, наблюдая за движениями глаз других людей. Но во многом это связано со странно непрозрачным миром искусственного интеллекта и глубокого обучения.

То, как наши глаза двигаются в повседневной жизни, оказывается на удивление надежным предиктором нашей личности, когда их анализируют с помощью этих алгоритмов машинного обучения для поиска закономерностей. Одно увлекательное исследование показало, что оно может надежно предсказать, в каком диапазоне субъект наберет четыре из «большой пятерки» личностных черт (невротизм, экстраверсия, покладистость, добросовестность), а также любопытство. Другие смогли определить ваши фобии, конкретные предпочтения в отношении брачных отношений, интересы и области знаний.

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Эмоциональные данные из глаз очень подробны и выходят далеко за рамки положительных, нейтральных и отрицательных моментов и переходят к конкретным деталям, таким как счастье, энтузиазм, стресс, беспокойство, юмористические настроения, отвращение, любопытство, дистресс, нервозность, враждебность, страх, гнев, печаль и удивление. Эмоциональную интенсивность можно измерить, и, что интересно, исследователи продемонстрировали, что они могут различать инстинктивные эмоциональные реакции и рациональные.

Список можно продолжать и продолжать, но вы получаете картину: при определенных обстоятельствах любое устройство, которое может внимательно следить за вашими глазами, может получить о вас пугающий объем информации - и хотя вы можете сознательно выбирать, куда смотреть, степени, есть и другие вещи, которые вы не можете не раздать.

Чтобы смягчить эти опасения, исследователи отмечают, что многие глазные сигналы могут иметь сбивающее с толку или противоречивое значение, и большая часть публичных исследований на сегодняшний день проводилась в лаборатории, где это хорошо контролируется, а не в хаосе реального мира.

Напомним, ранее сообщалось, что биологи создали искусственный моргающий глаз.