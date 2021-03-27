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Тренды YouTube: Хата на тата и Как одно ДТП может сломать жизнь человека

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В тренде - ТВ-шоу и трагическая история из жизни.

У папы Александра не жизнь, а праздник – Хата на тата 10 сезон. Выпуск 2 от 27.03.2021

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У Александра не жизнь, а сплошное веселье. Он даже завел себе специальный отрывной календарь, в котором можно найти повод для ежедневного застолья. Александр – душа компании. Он делает праздник всем, кроме родных. С детьми и женой папе скучно, поэтому он практически никогда не бывает дома. Жена мечтает, чтобы муж больше обращал внимания на родных, а не чужих людей. В проекте Хата на тата мечты Виктории начнут сбываться. Она отправится на долгожданный отдых, а Александр останется один на хозяйстве. Осилит ли папа график жены и обязательные задания? 

Как одно ДТП может сломать жизнь человека

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Дмитрий, практикующий врач из города Калач Воронежской области. Он рассказал трагическую историю одного из своих пациентов. После разговора с Дмитрием, было решено ехать к Вадиму Геннадьевичу (так зовут пациента) и постараться ему помочь. 

Напомним, днем ранее в тренды попали Моргенштерн идет в школу и Холостяк 11 – Выпуск 3.

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Теги: тренды YouTube, видео
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