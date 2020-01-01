Xiaomi Mi 11 Pro получил лучшие камеры и быструю зарядку

Mi 11 Pro имеет значительные обновления по сравнению со стандартной версией, анонсированной еще в декабре.

Mi 11 Pro - не самое тонкое из устройств, но Xiaomi удается сохранить толщину менее 9 мм и вес 208 граммов даже с массивной батареей емкостью 5000 мАч.

В телефоне изогнутый дисплей и изогнутая задняя часть из стекла. Он сохраняет дизайн корпуса камеры Mi 11 и выпускается в трех цветах, включая фиолетовый с матовой отделкой.

Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi

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В телефоне 6,81-дюймовый изогнутый AMOLED-экран Samsung E4 с частотой обновления 120 Гц. 10-битный дисплей также имеет Dolby Vision, впервые для телефонов Xiaomi. Среди других особенностей - сертификат защиты дисплея SGS, максимальная яркость 1700 нит, стекло Corning Gorilla Glass Victus для защиты и рейтинг Display Mate A +. Он также имеет сертификат HDR10 +. Xiaomi заявляет, что также применила антибактериальную защитную пленку с четырехугольным изгибом, поэтому вам не нужно ее покупать. Вы также получаете в коробке антибактериальный футляр.

Он оснащен процессором Snapdragon 888, который работает в паре с оперативной памятью LPDDR5 объемом до 12 ГБ и хранилищем UFS 3.1 объемом до 256 ГБ. Есть система охлаждения с изменяющейся фазой, которая помогает сохранять устройство в прохладном состоянии. Xiaomi утверждает, что в их тесте после 30 минут игрового процесса Genshin Impact температура составила 49,3 ° по Цельсию.

Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi

Как и в стандартной версии, вы получаете стереодинамики Harmon Kardon. Также есть NFC, ИК-порт, Wi-Fi 6E и рейтинг IP68, который также является первым для телефона Xiaomi. Mi 11 Pro работает под управлением MIUI 12.5 на базе Android 11 из коробки.

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Внутри находится батарея емкостью 5000 мАч, которая поставляется с новой технологией батареи для более тонкой конструкции. Он поддерживает быструю проводную зарядку 67 Вт, беспроводную быструю зарядку 67 Вт и обратную беспроводную зарядку 10 Вт. Независимо от того, какой из них вы выберете, вы сможете полностью зарядить телефон всего за 36 минут.

Отделение камеры является одним из основных обновлений по сравнению со стандартным Mi 11. Для основной задней камеры Pro Xiaomi использует 50-мегапиксельный суперсенсор Samsung ISOCELL GN2 с размером сенсора 1 / 1,12 ″, самый большой сенсор камеры в мобильном телефоне. Это также первая камера с Dual Pixel Pro, которая имеет Dual Native ISO Fusion, Stagger HDR, диафрагму f / 1.95, OIS и объектив 8P.

Ниже находится 8-мегапиксельный перископический зум-объектив с диафрагмой f / 3.4 с оптической стабилизацией изображения, оптическим зумом до 5x, цифровым зумом 50x и фокусным расстоянием 120 мм. Третья камера - это сверхширокоугольная камера с разрешением 123 °, 13 МП, f / 2,4, с объективом 5P, как у перископической камеры. Двухцветная светодиодная вспышка находится рядом с корпусом камеры.

Телефон может записывать в формате 8K, а также может записывать замедленное видео со скоростью 1920 кадров в секунду.

Xiaomi Mi 11 Pro будет доступен в трех конфигурациях по следующим ценам:

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ = $761

8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ = $5299

12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ = $5699.

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Телефон будет доступен для предварительного заказа, начиная с сегодняшнего дня, и поступит в продажу 2 апреля в 10 часов утра (по китайскому времени).

Телефон не поставляется с зарядным устройством по умолчанию, но при оформлении заказа есть возможность бесплатного зарядного устройства на 67 Вт, аналогичного тому, что Xiaomi предлагала с Mi 11. Другой вариант - приобрести телефон вместе с комплектом беспроводного зарядного устройства на 80 Вт, который включает в себя адаптер питания мощностью 120 Вт за дополнительные $30 вместо $76, когда вы приобретаете комплект зарядного устройства отдельно.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi патентует смартфон со съемным экраном.