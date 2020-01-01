Освободить застрявшее в Суэцком канале судно помогла Луна

Полнолуние помогло снять судно с мели.

Спутниковый снимок, на котором виден контейнеровоз в Суэцком канале 29 марта 2021 года, когда судно сняли с мели Maxar Technologies

Почти неделю инцидент с контейнеровозом длиной 400 метров был в главных новостях всех СМИ. Даже из космоса было видно это судно.

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Но вытащить контейнеровоз буксирам помогли небесные механики. В конце концов, Суэцкий канал, как и многие другие водоемы, поднимается и опускается вместе с приливами и отливами, что является побочным эффектом взаимоотношений Земли с нашими космическими соседями.

Приливы наиболее сильны, когда Земля выравнивается и с Солнцем, и с Луной, двумя объектами, которые оказывают самое сильное гравитационное притяжение на нашей планете. (Поскольку вода наиболее легко движется в ответ на это притяжение, приливы являются наиболее очевидной реакцией на это гравитационное притяжение.) Когда Луна полная, ее гравитационное притяжение добавляется к силе Солнца, в результате чего случаются более сильные приливы и отливы, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

А в воскресенье (28 марта) была полная Луна. Что еще лучше для выброшенного на мель корабля, Луна одновременно находилась относительно близко к Земле по своей орбите. Она достигла ближайшей точки, называемой перигеем, во вторник (30 марта). По данным NOAA, перигей может также подчеркивать экстремальные приливы, вызванные полнолунием и новолунием .

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Эти факторы означают, что луна действительно выстроилась, чтобы дать Ever Given необходимый импульс. Согласно New York Times, уровень воды в Суэцком канале мог быть примерно на 46 сантиметров выше, чем обычно.

"Нам очень помог сильный прилив, который случился сегодня днем", - сказал Associated Press Питер Бердовски, генеральный директор Boskalis, спасательной фирмы, которой поручено освободить Ever Given. "Фактически, силы природы прилагают все усилия, и они действуют сильнее, чем могут тянуть два морских буксира".

И теперь, благодаря Луне, печально известный Ever Given снова в пути.

Напомним, ранее сообщалось, что Airbus переведет грузовые суда на паруса.