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Сколько раз лазер отразится от зеркал: Эксперименты

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Зеркало не отражает свет на 100%, потому свет лазера будет теряться.

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Блогеры из Mamix Live решили попробовать пропустить лазер через большое количество зеркал, чтобы узнать, через сколько зеркал лазер перестанет быть видным. Ведь зеркало отражает не 100 процентов света и в какой-то  момент лазер просто не будет видно. Именно этот момент они и постарались уловить в этом видеоролике.

Напомним, ранее блогеры проверяли, как сделать цемент из камней.

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Теги: эксперименты, видео
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