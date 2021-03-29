Хакер из Тернополя атаковал банки 11 стран

Подозреваемый задержан.

Житель Тернопольщины создал фишинговый пакет и специальную административную панель к нему, направленное на веб-ресурсы более сотен банков и их клиентов. Вредоносное программное обеспечение позволяло контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные. В дальнейшем их получали хакерские группировки и использовали в преступных целях. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Хакер взламывал банки gp.gov.ua

Читай также: Хакеры взломали крупнейший в мире сайт знакомств для взрослых

По предварительным подсчетам, ущерб от противоправной деятельности достигают десятков миллионов долларов. От фишинговых атак пострадали финансовые учреждения Австралии, Великобритании, Испании, Италии, Мексики, Нидерландов, Германии, США, Франции, Чили и Швейцарии.

По результатам анализа, проведенного иностранными правоохранителями, установлено, что более 50% всех фишинговых атак в Австралии в 2019 году были осуществлены именно с использованием разработки подозреваемого.

Разоблачены хакера в ходе международной спецоперации, проведенной прокурорами Украины совместно с правоохранителями Соединенных Штатов Америки и Австралии и работниками Департамента киберполиции и следователями Главного следственного управлением Национальной полиции Украины.

Хакер взламывал банки gp.gov.ua

Следственные действия продолжаются.

В случае доказательства вины, хакеру грозит лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией программных или технических средств.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия может быть парализована из-за хакерских атак.