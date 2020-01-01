Huawei может перенести выход смартфона P50 на несколько месяцев

Всему виной санкции.

Потребители с нетерпением ждут запуска Huawei P50, так как этот будущий флагман, вероятно, принесет новые технологии камер, чтобы продолжить традицию серии Huawei P.

Тем не менее, есть некоторая новая информация, которая утверждает, что Huawei может отложить запуск серии P50 на срок до 5-6 месяцев.

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Таким образом, ожидается, что в апреле Huawei представит Huawei P50 для потребителей во всем мире. Однако запуск в Китае, скорее всего, состоится к маю. В то время как источник также предположил, что компания может отложить презентацию до июня.

Но почему Huawei это делает? Компания в настоящее время находится под санкциями США, которые запрещают покупать какие-либо новинки клиентам из США. Поэтому китайский технологический гигант сталкивается с некоторыми трудностями в получении необходимых деталей для создания новых продуктов.

Тем не менее, Huawei не объявила дату запуска серии Huawei P50, но компания, вероятно, определенно сообщит нам дату, которую следует ожидать.

Между тем рендеры и утечки держали нас в курсе последних событий в этой истории. Это говорит о том, что Huawei P50 и P50 Pro будут предварительно оснащены программным обеспечением HarmonyOS, и компания стремится к расширению партнерских отношений для продвижения как Huawei P50, так и операционной системы HarmonyOS.

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Предыдущие утечки показывают, что Huawei P50 имеет 6,3-дюймовый дисплей, а P50 Pro - 6,7-дюймовый. Оба они имеют дизайн с дыроколом в центре для размещения селфи-камеры, и только стандартная версия имеет плоское стекло.

Камеры этих устройств очень стильные, и компания построила их с совершенно новым дизайном, который имеет цилиндрическую форму с двумя гигантскими кругами внутри, в которых размещается мощная система камер.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei провела презентацию флагмана P40 онлайн из-за коронавируса.